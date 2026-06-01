Mercados: la tensión en Medio Oriente impulsa al petróleo y mejora las perspectivas para Argentina

La semana comenzó con fuertes movimientos en los mercados internacionales, marcados por la volatilidad del S&P 500 y una nueva escalada en el precio del petróleo a raíz de las tensiones en Medio Oriente. Según Alejandro Bianchi, titular de AsesorDeInversiones.com, la incertidumbre sobre el futuro del Estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los factores que más preocupa a los inversores.

"La apertura del mercado fue media complicada, en el sentido de que el S&P 500 tuvo bastante volatilidad al inicio", señaló el especialista. En ese contexto, destacó que el crudo pasó de cerrar el viernes en torno a los 87 dólares a superar los 93 dólares por barril durante la jornada del lunes.

Para Bianchi, el mercado venía descontando una posible desescalada del conflicto, pero la continuidad de los bloqueos en una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial volvió a generar incertidumbre. Además, explicó que varios países están utilizando sus reservas estratégicas para compensar las dificultades de abastecimiento.

"Se habla de que hace falta cerca de dos semanas enteras de normalización del movimiento en el Estrecho de Hormuz para que algunos países vuelvan a recuperar las reservas que están utilizando", advirtió.

La disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

Más allá del petróleo, Bianchi puso el foco en la creciente competencia tecnológica entre Washington y Beijing. En su análisis, la carrera por la inteligencia artificial, los semiconductores, la energía y las tierras raras se convirtió en un factor determinante para la economía global. "Hoy hay una suerte de guerra fría que, en lugar de ser una guerra armamentística, es una guerra por el desarrollo tecnológico", afirmó.

El especialista destacó que Estados Unidos mantiene una ventaja en inteligencia artificial gracias al liderazgo de compañías como OpenAI y Anthropic, pero remarcó que China cuenta con fortalezas estratégicas vinculadas a la producción energética y al control de recursos clave para la fabricación de baterías y tecnologías avanzadas.

Argentina, entre la mejora del riesgo país y el optimismo bursátil

Respecto al mercado local, Bianchi observó señales de recuperación luego de varios meses de comportamiento lateral. Según explicó, el reciente avance de las acciones argentinas responde tanto al contexto internacional como a una percepción más favorable sobre la economía doméstica. "El mercado argentino yo estoy viendo que desde el día viernes comenzó un rally importante al alza", sostuvo.

Además, vinculó la mejora con la reducción del riesgo país y las expectativas de futuras mejoras en la calificación financiera del país. Aunque consideró que todavía existen desafíos pendientes, destacó que la percepción internacional sobre Argentina muestra signos de fortalecimiento. "Empieza a ver el mercado cómo Argentina empieza a ser un país un poco más solvente", concluyó.