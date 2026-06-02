Solomon de Goldman Sachs ve más codicia que miedo en mercados bursátiles

Un auge en los mercados bursátiles está siendo impulsado por un apetito por las ganancias que supera los temores sobre la disrupción económica y los riesgos inflacionarios, afirmó el director ejecutivo de Goldman Sachs Group Inc., David Solomon.

“Definitivamente estamos en un momento en el que hay más codicia que miedo”, dijo Solomon durante una presentación en el Economic Club of New York el martes. “El capital está disponible”.

Han sido unas semanas especialmente favorables para Goldman, que ha conseguido posiciones de liderazgo en algunas de las mayores emisiones de acciones de la historia. Pese a los temores por las presiones inflacionarias y el conflicto en curso en Medio Oriente, los mercados bursátiles de Estados Unidos han subido con rapidez y los inversionistas buscan no quedarse fuera de las grandes operaciones.

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El lunes se anunció que Goldman es uno de los principales asesores en la emisión de acciones por US$80.000 millones de Alphabet Inc., matriz de Google, una de las mayores operaciones de este tipo registradas. El banco de inversión también obtuvo una codiciada posición como principal colocador en la oferta pública inicial de SpaceX, la mayor de todos los tiempos, que probablemente generará cerca de US$500 millones en comisiones para las entidades financieras que participan en ella.

Riesgo de inflación

Consultado sobre el tema, Solomon reconoció que los riesgos de una inflación más elevada podrían provocar aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal. “Creo que la presión inflacionaria es real y, si resulta más fuerte de lo esperado, creo que veríamos actuar a la Fed”, afirmó.

En una conferencia la semana pasada, el presidente de Goldman, John Waldron, destacó la amplia ventaja de la firma en las clasificaciones del sector. El banco posee una participación de mercado de 29% en asesoría de fusiones y adquisiciones por valor acumulado en lo que va del año, según datos recopilados por Bloomberg.

“Tenemos una ventaja de casi US$300.000 millones en la tabla de posiciones a esta altura del año, la mayor que hemos tenido en este punto del año”, dijo Waldron.

LM