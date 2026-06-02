Gobierno de Chile pide al Congreso aprobar más ventas de deuda en 2026

El gobierno de Chile pidió al Congreso autorización para emitir más deuda este año, después de elevar su previsión de déficit fiscal para 2026 en medio de una disputa sobre los cálculos realizados por la administración anterior.

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El presidente José Antonio Kast solicita US$6.200 millones adicionales de endeudamiento, además de los US$17.400 millones que su administración ya está autorizada a emitir. El gobierno ha recaudado más de US$8.000 millones este año.

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“Esta iniciativa responde a la actualización del escenario fiscal realizada en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre, que evidenció mayores necesidades de financiamiento producto de menores ingresos proyectados, mayores obligaciones de gasto no plenamente consideradas en la formulación presupuestaria, el efecto del tipo de cambio sobre las emisiones de deuda y la necesidad de fortalecer la posición financiera del Fisco”, dijo el gobierno en un comunicado enviado el lunes.

El gobierno podría enfrentar dificultades para obtener la aprobación, ya que la coalición oficialista no cuenta con una mayoría absoluta en el Congreso.

El financiamiento adicional subraya los desafíos fiscales que enfrenta una administración que asumió en marzo con la promesa de equilibrar el presupuesto en un plazo de cuatro años. La dirección de presupuestos proyecta un déficit de 2,4% del producto interno bruto este año, con un aumento de la deuda bruta a 43,1% del PIB.

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El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo la semana pasada que también analizan medidas adicionales para reducir el gasto, después de aplicar recortes por alrededor de US$1.980 millones. Esas medidas se anunciarán el 9 de junio en el decreto de política fiscal del gobierno, que definirá las metas de balance estructural, las trayectorias de gasto y los límites de deuda.

GZ