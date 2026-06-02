Ashmore Group lanzará fondo que invierte en acciones mexicanas

Ashmore Group lanzará un fondo de acciones mexicanas en busca de aprovechar las crecientes inversiones del sistema de fondos de pensiones del país.

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El vehículo invertirá en acciones locales y sigue a la apertura de una oficina en Ciudad de México encabezada por Rodrigo Blancas De Erice. La oficina, que actualmente cuenta con tres personas, “crecerá rápidamente”, afirmó Blancas en una entrevista. El tamaño del fondo aún no ha sido definido.

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Los reguladores locales autorizaron recientemente a Ashmore a captar capital de clientes nacionales y brindar asesoría de inversión sobre activos. El nuevo fondo estará dirigido a inversionistas institucionales, incluidos fondos de pensiones, oficinas familiares y administradores de activos, señaló Blancas. Las Afores administraban 8,7 billones de pesos (casi US$500.000 millones) en abril, una cifra que se espera aumente a 12 billones de pesos para 2030.

“Las Afores han sofisticado cada vez más la forma en que invierten su dinero, por lo que necesitan socios con experiencia, disciplina y procesos de inversión sólidos”, dijo Blancas, director ejecutivo de Ashmore en México. El país latinoamericano “es un mercado muy particular en el que es necesario estar presente para encontrar las mejores ideas y las mejores oportunidades”.

La exposición exclusivamente a acciones mexicanas dentro de las carteras de las Afores podría alcanzar unos US$20.000 millones en los próximos años, agregó Blancas.

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Aunque actualmente la firma está enfocada en su estrategia de renta variable en México, podría evaluar ofrecer productos adicionales en otras clases de activos en el futuro, señaló.

Ashmore, con sede en Londres, administraba US$50.700 millones al 31 de marzo y se especializa en deuda externa, deuda en moneda local, crédito corporativo, acciones y estrategias alternativas, según su sitio web.

En América Latina, su unidad en Colombia administraba US$2.300 millones hasta septiembre, de acuerdo con información en su sitio web.

GZ