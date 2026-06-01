Sheinbaum acusa a sectores de EE.UU. de intentar desestabilizar a su gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó sus hasta ahora críticas más contundentes contra lo que considera intentos directos de EE.UU. de interferir en la política interna mexicana.

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Lo que hasta ahora había sido un tema recurrente en sus discursos se convirtió el domingo en el eje central de un acto en Ciudad de México. Allí, Sheinbaum afirmó que, desde la muerte de dos agentes de la CIA el 19 de abril, se han intensificado los intentos de autoridades estadounidenses y grupos de extrema derecha por desestabilizar a su gobierno.

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Según Sheinbaum, el episodio más grave de presunta injerencia ocurrió pocos días después de ese incidente, cuando el Departamento de Justicia presentó cargos contra 10 funcionarios mexicanos, incluido Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.

“Un hecho de esta magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral”, afirmó. “Surge la pregunta legítima. ¿Es realmente un interés legítimo, genuino por ayudar a México? ¿Es un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? ¿O quizás estamos viendo como sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a las elecciones de 2026?”.

La presidenta aseguró que México mantiene su compromiso con la cooperación en materia de seguridad para combatir el narcotráfico. También reiteró la disposición de su gobierno a colaborar en temas fronterizos, aunque subrayó que eso no implica que EE.UU. pueda decidir quién es culpable de un delito.

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“Nosotros vamos a seguir colaborando para evitar que las drogas crucen la frontera, por convicción humanista y porque entendemos el dolor que ese problema causa”, señaló Sheinbaum.

México ha intensificado la cooperación con EE.UU. desde la llegada de Sheinbaum al poder en 2024. Hasta ahora ha extraditado a al menos 92 personas requeridas por la justicia estadounidense, incluidos 11 destacados líderes del narcotráfico. A finales de febrero, las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en una operación apoyada por información de inteligencia proporcionada por EE.UU.

El caso de las 10 personas acusadas se ha convertido en el principal foco de tensión entre Sheinbaum y la administración del presidente Donald Trump, ya que representa la primera vez que una autoridad estadounidense solicita el arresto y la extradición de un funcionario mexicano en ejercicio elegido por voto popular.

“Cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país pueda intervenir en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación; estamos hablando de injerencia”, dijo Sheinbaum.

El gobierno mexicano sostiene que el Departamento de Justicia no ha presentado pruebas contundentes contra los acusados. La Fiscalía General de la República ya abrió una investigación sobre el caso y, la semana pasada, Rocha Moya y el resto de los imputados comparecieron ante los fiscales, con excepción de dos funcionarios de Sinaloa que ya se encuentran detenidos en EE.UU.

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Sheinbaum afirmó que es importante cuestionar la legitimidad de cualquier orden de extradición, especialmente cuando está dirigida contra funcionarios electos, y alentó a sus simpatizantes a impulsar campañas mediáticas y mensajes en rechazo a la injerencia extranjera.

“Porque primero, hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México”, afirmó. “¿Quién decide en México? ¿Las agencias extranjeras o el pueblo?”.

GZ