Estudio revela que los chimpancés tienen círculos de amigos como los humanos

El hallazgo de un equipo internacional de primatólogos determinó que los chimpancés y los bonobos estructuran sus redes de relaciones de una manera prácticamente idéntica a la de los seres humanos. La investigación derribó la teoría de que las interacciones de estos animales eran meramente utilitarias o basadas puramente en la dominación jerárquica.

Los autores de este trabajo, liderados por la investigadora Catherine Hobaiter de la Universidad de St Andrews, analizaron de forma exhaustiva las sesiones de acicalamiento y asistencia recíproca de varias comunidades de simios durante años para mapear sus vínculos.

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El registro sistemático de datos biológicos demostró que estos grandes simios sostienen un "círculo íntimo" de amistades profundas y duraderas que equivale de forma exacta a los mejores amigos humanos.

Esta red prioritaria convive con conexiones sociales débiles o casuales, lo que replica las capas de socialización que los psicólogos y antropólogos documentaron históricamente en las sociedades de Homo sapiens.

El origen de la arquitectura social de nuestra especie proviene de un ancestro común, un componente genético y de comportamiento que ya estaba codificado millones de años antes de la aparición del ser humano moderno.

¿Cómo organizan sus redes sociales los chimpancés y bonobos?

Los ejemplares estudiados dividen sus interacciones en niveles concéntricos donde el tiempo invertido en el contacto físico directo disminuye a medida que el individuo se aleja del núcleo de máxima confianza.

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Las observaciones de campo confirmaron que un chimpancé promedio posee entre dos y tres aliados cercanos, con quienes comparte la mayor parte de las tareas de desparasitación y defensa territorial frente a amenazas externas.

El segundo anillo de socialización abarca a unos diez asociados habituales, con los que los simios cooperan en la búsqueda de alimento pero sin el nivel de reciprocidad diaria que caracteriza al grupo principal.

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La periferia de la red social incluye a miembros casuales de la comunidad, individuos con los que se producen interacciones esporádicas que evitan conflictos abiertos dentro del territorio compartido.

Por qué el acicalamiento define la amistad

El comportamiento conocido como grooming (acicalamiento mutuo) funciona como la moneda de cambio social y el principal mecanismo para reducir los niveles de cortisol, la hormona ligada al estrés.

La distribución del tiempo dedicado a esta actividad no resulta aleatoria, ya que los simios eligen activamente a los mismos compañeros a lo largo de los años para realizar estos intercambios de higiene y contacto.

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Los datos estadísticos revelaron que las parejas de amigos íntimos mantienen su estatus incluso tras disputas violentas, lo que demuestra la resiliencia del vínculo por encima de las tensiones del momento.

La existencia de estas redes complejas en chimpancés y bonobos prueba que la mente de los primates requiere mecanismos de contención afectiva estables para garantizar la supervivencia en entornos competitivos.

La similitud en la cantidad de contactos que integran cada capa social entre simios y humanos refuerza la hipótesis de que las limitaciones cognitivas para procesar relaciones son un rasgo evolutivo compartido.