Un estallido sacudió Massachusetts y causó pánico en la costa este de Estados Unidos

Un fuerte estallido sónico y temblores en la costa este de Estados Unidos causaron pánico generalizado el sábado por la tarde en los estados de Massachusetts y Rhode Island. Los ciudadanos reportaron vibraciones en casas y edificios, lo que generó un colapso inmediato en las líneas de emergencia de los departamentos de bomberos locales.

El fenómeno ocurrió a plena luz del día y activó los protocolos de contingencia en múltiples municipios de la región de Boston ante el temor de un terremoto o un accidente industrial, totalmente descartado luego de las investigaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La NASA confirmó que el origen del estruendo fue la entrada a la atmósfera de un bólido espacial. La Red de Meteoros de la agencia estadounidense, junto a los analistas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), detectó el evento mediante el instrumental del satélite meteorológico GOES-19.

El objeto espacial midió aproximadamente un metro de diámetro antes de tocar las capas gaseosas de la Tierra. El cuerpo rocoso viajó a una velocidad calculada en 120.000 kilómetros por hora al momento de iniciar su fricción destructiva. Esta velocidad extrema causó un aumento de presión térmica frente a la roca que derivó en su fragmentación total.

La desintegración del meteoro ocurrió a 64 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre. La destrucción rápida y violenta del bloque de piedra liberó una energía equivalente a 300 toneladas de TNT. Esta liberación energética masiva generó una onda de choque acústica que viajó hacia el suelo y produjo el estampido percibido por la población.

Premiaron a un oftalmólogo argentino por una revolucionaria técnica quirúrgica contra el queratocono

Las cámaras de seguridad y los tableros de los autos particulares registraron un destello de luz en el cielo despejado de la tarde profunda. El fenómeno lumínico antecedió por pocos minutos a la llegada del estruendo que sacudió ventanas y puertas en un radio de más de 100 kilómetros.

¿Existen riesgos por la caída de restos del meteoro?

El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA determinó que el material se consumió casi en su totalidad durante la ablación atmosférica. Las autoridades policiales y de defensa civil de Massachusetts informaron que no existieron reportes sobre fragmentos recuperados en el terreno ni impactos directos en zonas residenciales.

La inteligencia artificial al rescate de la historia: descifraron cartas de amor, complots y remedios medievales ocultos por siglos

Las agencias estatales mantuvieron la vigilancia durante la noche del sábado ante la posibilidad de nuevos reportes. Los sistemas de radar civiles y militares coincidieron en la trayectoria limpia del bólido, que ingresó con un ángulo de inclinación agudo que favoreció su destrucción rápida a gran altitud.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos ni daños materiales estructurales en la infraestructura pública de la costa este. Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston no sufrieron interrupciones ni demoras por el suceso.