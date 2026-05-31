En los archivos más profundos de la biblioteca vaticana, un manuscrito de 408 páginas permaneció inaccesible para los historiadores durante más de 400 años. El documento, conocido como el cifrado Borg, resultaba completamente incomprensible debido a una estructura compuesta por 34 símbolos oscuros, algunos caracteres latinos y una portada redactada en idioma árabe. Aunque una inscripción en su contraportada sugería que el texto contenía tratamientos para distintas dolencias del cuerpo, las claves para su lectura se habían perdido en el tiempo, en una época donde los saberes de curación se ocultaban por temor a acusaciones de brujería.

El misterio pudo resolverse gracias al uso del aprendizaje automático, una vertiente de la inteligencia artificial que analizó los patrones del texto. Los investigadores descubrieron que el documento empleaba un cifrado de sustitución simple y que albergaba miles de recetas médicas de la antigüedad. Entre los hallazgos llamativos se recuperaron tratamientos que indicaban el consumo de varias copas de vino tinto de alta calidad o la fermentación de nuez moscada en masa para combatir afecciones como la disentería.

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Complots reales y la correspondencia secreta de la historia

Los documentos cifrados representan aproximadamente el 1% de todo el material conservado en las bibliotecas y archivos del mundo, abarcando desde registros de la Antigua Roma hasta escritos modernos. Estas páginas ocultas contienen información valiosa que actualmente falta en las narrativas históricas, como rituales de sociedades secretas, romances privados o estrategias diplomáticas. Un ejemplo reciente de la relevancia de estos descifrados ocurrió con el hallazgo de las cartas confidenciales de María Estuardo durante su cautiverio, las cuales sacaron a la luz conspiraciones para recuperar el trono inglés y la compleja relación con su hijo Jacobo VI.

Los documentos cifrados representan aproximadamente el 1% de todo el material conservado en las bibliotecas y archivos del mundo.

El descifrado de estos textos suele presentar grandes desafíos técnicos debido al uso de mala caligrafía, tintas borrosas, idiomas desconocidos o la inclusión de símbolos falsos llamados señuelos para despistar a los espías. En Francia, un equipo de criptólogos del instituto INRIA tardó seis meses de arduo trabajo manual para decodificar una carta de tres páginas enviada hace 500 años por el emperador Carlos V. Tras analizar los 120 símbolos diferentes del escrito, se reveló que el monarca vivía dominado por el pánico a ser asesinado por un mercenario italiano que se encontraba bajo las órdenes del rey francés Francisco I.

Transkribus y el procesamiento de mensajes en la Guerra de los Treinta Años

El avance de la inteligencia artificial comenzó a acelerar drásticamente los tiempos de transcripción de los documentos manuscritos antiguos, una tarea que antes demandaba jornadas enteras para textos breves. Científicos de la Universidad de Oslo emplearon la plataforma en línea Transkribus para digitalizar y procesar una carta enviada en 1637 por el noble Sigismund Heusner von Wandersleben al Lord Canciller sueco Axel Oxenstierna, redactada en el contexto de la Guerra de los Treinta Años. El sistema de IA, entrenado con múltiples escrituras históricas, reconoció las líneas y caracteres del manuscrito, facilitando su lectura al estar cifrado mediante números separados por puntos limpios.

Una vez resuelto el código combinando el algoritmo con el conocimiento filológico humano del alemán antiguo, los historiadores accedieron a advertencias militares críticas desde el frente de batalla. La carta secreta detallaba los motivos por los cuales Von Wandersleben se había visto obligado a realizar maniobras de retirada estratégica del conflicto. El noble le informó al canciller sueco que había descubierto una conspiración urdida por facciones de sus propios aliados protestantes, incluyendo al Lord Franz Heinrich de Sajonia.

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El proyecto Descrypt y el futuro de los textos indescifrables

Para superar las limitaciones de las plataformas de transcripción tradicionales ante símbolos inventados o signos astrológicos, un consorcio multinacional de investigadores desarrolla el proyecto Descrypt. Esta iniciativa entrena modelos de IA más adaptables a partir de bases de datos que recopilan miles de códigos antiguos, incluyendo una colección de 400 postales cifradas de los siglos XIX y XX que esconden cartas de amor en alemán. El objetivo principal del proyecto es omitir los pasos intermedios y lograr que la IA procese directamente fotografías de los manuscritos para unificar la transcripción y el descifrado en una sola etapa automatizada.

Los avances ya fueron probados con éxito en el cifrado Copiale, un documento de 105 páginas sobre una sociedad secreta alemana del siglo XVIII. El equipo diseñó una herramienta basada en un formato de chatbot de IA que combina algoritmos de descifrado, reconocimiento de imágenes y modelos lingüísticos históricos enriquecidos con correcciones de expertos. Al ser confrontado con el cifrado Borg del Vaticano, este chatbot logró traducir y decodificar un bloque de 500 símbolos en apenas 29 minutos, entregando una traducción justificada en inglés. Los científicos confían en que estas herramientas serán determinantes para resolver misterios históricos que siguen vigentes, como el Disco de Festos de Creta o el antiguo sistema de escritura "Lineal A".

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