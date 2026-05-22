El enigma de los mil nombres: el manuscrito del siglo XV que revela la obsesión medieval por los perros de caza

Un manuscrito del siglo XV reveló un inventario alfabético de 1065 nombres de perros que transformó la comprensión sobre la relación entre los humanos y los animales domésticos en la Edad Media. El documento perteneció a la familia Dansey de Herefordshire y funcionó como una guía práctica para la gestión de una finca rural británica.

La investigación determinó que los canes medievales no recibían apodos genéricos, sino denominaciones complejas vinculadas a su temperamento, oficios de la época o la mitología clásica.

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La revista Historia National Geographic difundió los hallazgos de David Scott-Macnab, profesor de la North-West University de Sudáfrica, quien realizó la edición crítica del texto. El experto constató que el volumen incluyó tratados de cetrería y consejos de agricultura, distanciándose de los pomposos libros ilustrados de la realeza de la época.

La inclusión del listado alfabético demostró que cada integrante de las jaurías señoriales poseía una identidad individualizada fundamental para las dinámicas de la caza mayor.

La actividad cinegética funcionó como el principal entretenimiento de la nobleza europea y estructuró gran parte del prestigio social de las clases acomodadas durante el siglo XV. Los animales registrados en el inventario correspondieron a categorías específicas de trabajo, entre las que sobresalieron sabuesos, terriers y galgos.

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Los registros históricos paralelos validaron la magnitud de esta preferencia cultural por los animales de rastreo en el continente. Las Crónicas de Froissart documentaron que Gastón Phébus, conde de Foix, mantuvo jaurías estables compuestas por más de 1500 perros en sus propiedades francesas.

¿Cómo se clasificaban los nombres de los perros en la Edad Media?

El manuscrito dividió las denominaciones de los animales en categorías temáticas que reflejaron los consumos culturales y la organización social del siglo XV. La mitología y la literatura caballeresca aportaron opciones frecuentes para bautizar a los animales de rastreo en Herefordshire.

Los propietarios rurales eligieron nombres de héroes y guerreros antiguos como Absolón, Aquiles, Héctor, César y el caballero de la Mesa Redonda Lanzarote, registrado localmente como Gaweyne.

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El documento incluyó apelativos directos basados en el color del pelaje como Blanche para las hembras blancas o Whiteberde para señalar a los ejemplares de barba blanca. El temperamento de los animales motivó nombres como Meryman para los canes alegres, Sturdy para los robustos y el apodo irónico Filthe para referirse a la suciedad.

Los cazadores llamaron a sus perros con títulos eclesiásticos, civiles y militares como Aldirman (regidor), Sexteyne (sacristán), Capteyne (capitán) o Duchesse (duquesa). La música también aportó términos específicos para denominar a las jaurías, destacándose los nombres de Musike, Armonye y Symbale en las páginas del códice.