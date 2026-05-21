El Teatro Colón recibió el Premio OLA a la Mejor Nueva Producción de Ópera Latinoamericana por Billy Budd

El Teatro Colón de Buenos Aires fue distinguido con el Premio OLA a la Mejor Nueva Producción de Ópera Latinoamericana por Billy Budd, en el marco de la octava edición de los Premios Ópera XXI, cuya ceremonia se realizó el pasado 15 de mayo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

El reconocimiento, otorgado en colaboración con Ópera Latinoamericana (OLA), distingue a Billy Budd como la mejor producción de ópera de Latinoamérica, consolidando la proyección internacional del Teatro Colón como uno de los grandes teatros de producción lírica del mundo.

Billy Budd

Estrenada en julio de 2025 en el Teatro Colón, la producción contó con dirección escénica de Marcelo Lombardero y fue reconocida por su excelencia artística, musical, escénica y técnica. Según Ópera Latinoamericana, Billy Budd “destacó por el equilibrio entre la riqueza tímbrica y la tensión dramática en lo musical, así como por una puesta en escena sobria y sugerente que profundiza en la ambigüedad moral de la obra. El elenco vocal del Teatro Colón ofreció interpretaciones de gran intensidad expresiva, subrayando el conflicto interior de los personajes y reforzando, junto al conjunto coral, la atmósfera cerrada y opresiva característica de esta ópera”.

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La distinción fue recibida por Gerardo Grieco, Director General del Teatro Colón, y Marcelo Lombardero, director escénico de esta producción.

Gerardo Grieco, Director General del Teatro Colón

Durante la ceremonia, Grieco agradeció el reconocimiento en nombre del Teatro Colón y destacó la importancia de este premio para una institución de producción integral de ópera, ballet y conciertos: “En nombre del Teatro Colón, es un privilegio y un honor recibir esta distinción. Este premio reconoce el trabajo de toda una comunidad artística, técnica, escenotécnica, de gestión y administrativa, que sostiene día a día la excelencia del Colón. Somos un teatro de producción, una casa donde conviven artistas, cuerpos estables, talleres, oficios y equipos profesionales que hacen posible que cada función alcance la calidad que nuestra historia exige y que nuestro público merece”.

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Por su parte, Lombardero expresó: “Personalmente es muy movilizante recibir este premio, que pone en valor a un teatro de producción propia, a sus artesanos, artistas y equipos escenotécnicos y artísticos. Creo que lo más importante es compartir este reconocimiento con todos los que hicieron posible este espectáculo”.

Este galardón reafirma el lugar del Teatro Colón como referencia internacional de la ópera latinoamericana y como institución capaz de producir, desde Buenos Aires, creaciones artísticas de excelencia con proyección global.