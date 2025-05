“Queremos poner en valor el sueño fundador”

Con el objetivo de abrir las puertas del arte a las nuevas generaciones, el Teatro Colón presenta una nueva edición del ciclo “Colón para Niños”, que se desarrollará entre junio y diciembre en el escenario más emblemático de la Argentina. Lejos de proponer un simple entretenimiento, esta iniciativa se articula como una política cultural sólida orientada a construir ciudadanía desde la infancia, fomentando la creatividad, la sensibilidad artística y el vínculo con un patrimonio que trasciende generaciones. Dice el director general Gerardo Grieco: “A mí, lo que más me conmueve de este tipo de experiencias es sentir como el teatro sigue siendo un constructor de ciudadanías, como abre horizontes de las personas. Como ese niño o niña que pasan por esta experiencia se les expanden los horizontes. Son otras personas, sin saberlo. Es una palanca del desarrollo personal muy relevante. Es muy emocionante vivir eso. Sentís que todo el esfuerzo realizado a lo largo de los meses vale más que nunca”. Suma Marcela La Salvia, Directora de General de Producción: “Es sumamente importante. Son espectáculos de calidad pensados en el tiempo que puede verlo un niño. Pensar en historias para ellos, y que amen y entiendan lo que pasa en un escenario, y en un escenario de un teatro público, ellos son nuestros futuros espectadores. Los niños están abiertos a descubrir, siempre, no solo con el Colón para niños, si no con los ensayos generales o la presencia de escuelas. La persona una vez que entra a un teatro se transforma en algo, hasta que no lo vivís no te pasan cosas. Así como un día descubren el teléfono, así como un día empiezan a poner bloques, que descubran lo que es un hecho artístico, eso los modifica para siempre. Todo en el Colón es un hecho mágico, a cualquier edad. Tenemos la obligación de hacer esto, y con la mejor calidad posible. Por eso cada aspecto esta pensado”.

LA PROGRAMACIÓN. La programación de este año reúne cinco espectáculos que reinterpretan clásicos de la literatura y la música con el sello de excelencia que caracteriza al Colón. Participan en escena alumnos del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y la Orquesta Académica, reforzando el compromiso del teatro con la formación profesional y el acceso inclusivo a expresiones artísticas de calidad. La programación del ISA en el Teatro Colón propone una serie de espectáculos pensados para todo público, donde confluyen la danza, la música y la dramaturgia con una mirada renovada sobre los clásicos. En junio, “Moliendo a Molière” ofrece una versión festiva y musical del universo del autor francés, con funciones el sábado 7 a las 16.00 y el domingo 8 a las 11.00. En julio y agosto llega “Sancho Panza. Aventuras en La Mancha”, un ballet inspirado en Cervantes con música de Minkus, los días martes 29, miércoles 30 y jueves 31 de julio, y viernes 1° y sábado 2 de agosto, siempre a las 16.00. El sábado 30 de agosto y el sábado 6 de septiembre a las 16.00 será el turno de “Eco busca su voz”, un concierto didáctico que invita a descubrir la historia del Teatro Colón desde la mirada curiosa de una niña encantada por la música. En octubre, “Pedro y el lobo”, reversión del clásico de Prokofiev, tendrá funciones el sábado 11 a las 16.00 y el domingo 12 a las 11.00. Por último, en diciembre, “El Hada del azúcar” (basado en el segundo acto de “El cascanueces” desplegará su magia el viernes 19 y sábado 20 a las 16.00, y el domingo 21 a las 11.00. Todas las obras cuentan con la participación de estudiantes del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón y destacan por su calidad artística y espíritu formativo. Aclara el director de ISA, Marcelo Birman: “Tiene que ver con dar un muestrario de todo lo que ofrece el Colón en su programación principal, pero con foco en la familia y en las infancias. Por eso hay alumnos de ISA participando de forma clave en esas puestas. Estamos contentos de mostrar que nuestro alumnos sea un objetivo particular, trabajar con rigor y con búsqueda de excelencia artística. Poder llevar a los chicos y a los artistas grandes hitos musicales. Para nosotros es una felicidad a la salida, cuando hay un feedback en el foyer del Colón, los niños hablando con los protagonistas”.

PROPUESTAS. Además de las funciones abiertas al público, “Colón para Niños” se expandirá durante el año con ensayos generales abiertos y experiencias compartidas entre artistas y familias, invitando a conocer de cerca el proceso creativo detrás de cada obra. Las entradas pueden adquirirse online a través del sitio oficial o en la boletería del teatro. Bajo la premisa de que la educación artística es una herramienta fundamental para el desarrollo humano, este ciclo reafirma el lugar del arte como puente entre generaciones y como espacio para crecer, jugar y descubrir. Dice el director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco:” Obviamente hay infinitas ideas, la creatividad en esta zona del mundo es abundante… sobran los ejemplos. Los recursos son escasos, y lo más escaso que hay son los minutos del escenario. Lo complejo del Colón es que tenemos una misión muy grande que cumplir”. Y finaliza: “Lograr ser cuna de nuestros talentos, de desarrollar al máximo el Instituto, el generar espacios de accesibilidad democrática de la ciudadanía, como estos. Por eso, más escaso que el dinero, son los minutos de escenario. Ese equilibrio es bien delicado y nosotros estamos tratando de privilegiar a la misión a la que nos llamaron, que es poner en valor el sueño de los fundadores y resignificarlos en este siglo 21”.