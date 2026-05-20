Pedro Almodóvar cargó contra Trump, Netanyahu y Putin: “Europa debe ser un escudo contra esos monstruos”

El director español Pedro Almodóvar calificó este miércoles de “monstruos” a Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Vladimir Putin durante el Festival de Cannes, donde compite por la Palma de Oro con su nueva película, Amarga Navidad. Además, reivindicó el deber moral de los artistas de no permanecer en silencio frente al contexto internacional.

“Como europeos, estamos también obligados a convertirnos en una especie de escudo contra monstruos como Trump, Netanyahu o el ruso. Estamos obligados porque aquí sí obedecemos las leyes internacionales”, declaró el realizador en conferencia de prensa, en referencia a los líderes de Estados Unidos, Israel y Rusia.

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“En Europa sí hay leyes. Trump debe saber que hay un límite para todos sus delirios y sus locuras y que Europa nunca va a hacer un vasallaje con respecto a las políticas de Trump”, agregó el director de 76 años, que llevaba un pin con la consigna “Free Palestine”.

Para Almodóvar, el artista “desde su pequeña tribuna [...] debe hablar sin sinónimos, debe hablar a cara descubierta de lo peor que está ocurriéndonos y nos están ocurriendo cosas demasiado terribles cada día”. “Me parece un deber moral”, concluyó el cineasta.

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Días atrás, el actor español Javier Bardem, protagonista de otra de las películas en competencia en Cannes, también cuestionó a los tres dirigentes al afirmar que su “masculinidad tóxica” provocó miles de muertes.

Bardem, reconocido por su apoyo a la causa palestina, se refería al machismo imperante cuando vinculó esa actitud con Trump, Putin y Netanyahu.

“Los jefazos diciendo: ‘mi polla es más grande que la tuya y te voy a bombardear hasta destrozarte’, es un comportamiento masculino tóxico que está causando miles de muertos”, lamentó.

¿Obtendrá Almodóvar su primer Palma de Oro?

Con Amarga Navidad, centrada en un director de cine atravesado por problemas de inspiración, Almodóvar aspira por séptima vez a la Palma de Oro, un reconocimiento que aún no obtuvo pese a haber ganado dos premios Óscar y el León de Oro de la Mostra de Venecia.

El autor de Todo sobre mi madre y Volver aseguró que nunca llegó a Cannes “con la sensación de ganador”. “Los premios son el resultado de esa mezcla tan heterogénea, casi diría demasiado heterogénea, que significa un jurado cada uno de su padre y de su madre”, sostuvo.

“Para mí no es una frustración no haber recibido una Palma de Oro, en absoluto”, agregó el realizador, acompañado por el elenco de la película.

Almodóvar también reflexionó sobre la evolución de su filmografía y señaló que cada etapa de su carrera respondió a lo que le “dice el corazón”. “Reconozco que he ido ganando en profundidad en este siglo y he ido perdiendo en humor”, admitió.

“Aquí afortunadamente recupero partes del humor”, añadió sobre el filme protagonizado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia.

Asimismo, reveló que trabaja en un nuevo guion que planea rodar en la primavera de 2027 y en el que busca recuperar una presencia más marcada del humor, incluso con elementos de humor negro. “De eso es el guion que estoy terminando”, dijo, sin dar más detalles sobre su próximo proyecto.

