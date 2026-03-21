Bárbara Lennie: de hija silente en ‘La llamada’ a ser la nueva chica Almodóvar

En el best-seller La llamada, Bárbara Lennie rechazó dar su testimonio a su autora Leila Guerriero. Ella fue “la hija silente” en ese libro que fue un éxito editorial en Argentina y en España, donde ella nació y donde se instaló definitivamente después de vivir en Argentina desde su primer año hasta los 6.

Madrid 2026. Leo Sbaraglia, Pedro Almodóvar y Bárbara Lennie, en el estreno de Amarga Navidad.

Bárbara Lennie es hija de Alberto Lennie, primer marido de Silvia Labayru, la protagonista de La llamada, por eso Guerriero quiso entrevistarla. Labayru, es hija de una familia militar de clase media alta, tenía 20 años, estaba embarazada y era integrante de la juventud montonera, agrupación armada en la que Patricia Bullrich tenía rango alto y era cuñada de uno de sus líderes, Rodolfo Galimberti.

Bárbara Lennie ganó un premio Goya por su protagónico en 'Magical Girl'.

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A nueve meses del golpe de la dictadura cívico- militar, Labayru fue una las secuestradas y una de las violadas por el oficial Alberto González, quien tiene dos condenas perpetuas por crímenes de lesa humanidad y es conocido por haber sido el mentor de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Labayru fue una de las doscientos sobrevivientes de los cinco mil secuestrados que hubo en la ESMA; incluso es allí donde da a luz a Vera Cristina Lennie.

Bárbara Lennie es actriz, está casada, tiene una hija; con ella viven las hijas de su marido, sobrinas nietas de Miguel Bosé.

Cuando es liberada en junio de 1978, Silvia Labayru se va a España donde se reencuentra con Alberto Lennie y su hija Vera. Al tiempo se separan y en respectivas nuevas parejas, ella tiene un hijo, y él, a Bárbara Lennie. Ella es actriz y hace unos días estrenó en España, Amarga Navidad, película de Pedro Almodóvar que protagoniza con Leo Sbaraglia.

Bárbara Lennie tiene en Amarga Navidad su primer protagónico con Almodóvar.

“No he leído La llamada”, dijo Bárbara Lennie al diario El País, en septiembre de 2025. “Pero a partir de su publicación, me dieron ganas de apropiarme de mi propio relato. Porque cada uno lo cuenta como quiere y me dije: para eso lo cuento yo. (...) Pero todavía no sé qué forma puede tener esto”.

Los recuerdos de infancia de Bárbara Lennie son de City Bell, donde vivían sus abuelos paternos.

La historia de la familia Lennie, según dijo a Bárbara a otro medio español, “es un horror”. Y eso se traduce en lo sucedido el 18 de enero de 1977 cuando un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas secuestró todos los Lennie: sus abuelos Santiago y Berta, y sus tíos Alberto y Sandra, de 17 años. Esos militares buscaban a su tía Cristina, quien llegó muerta a la ESMA porque en una emboscada liderada por Alfredo “el ángel de la muerte” Astiz, tomó una pastilla de cianuro para evitar su seguro asesinato precedido de torturas. Su cuerpo sigue desaparecido. “Tengo que hacer algo con todo esto”, responde siempre Lennie.

Madrid 2026. Pedro Almodóvar con todo el elenco de Amarga Navidad.

Pedro dice... Mientras eso queda para el futuro, en el presente Bárbara Lennie disfruta de ser la “nueva chica Almodóvar”. Su protagónico en Amarga Navidad es el primero que realiza para Pedro Almodóvar, pero no es la primera película de él en la que actúa. En 2011 hizo un pequeño papel en La piel que habito. “Ha dado un salto de gigante y noto mucho el que su carrera, en parte, esté cimentada en el teatro”, dijo Pedro Almodóvar sobre Bárbara Lennie. “Me impresiona esa sencillez con la que aborda cada plano, por difícil que sea”