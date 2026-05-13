El desciframiento de un nuevo fragmento de los Rollos del Mar Muerto reveló un vínculo con las profecías del apocalipsis

El desciframiento de un Rollo de Cobre, hallado en el Mar Muerto décadas atrás, generó teorías que lo vinculan con uno de los períodos más oscuros de la historia del judaísmo antigua. El manuscrito esta grabado en láminas de metal y diseñado para permanecer sellado para siempre.

El pergamino de metal fue descubierto en 1952 en el interior de una cueva cerca del antiguo asentamiento Qumrán, con vistas Mar Muerto. Rápidamente, los investigadores se dieron cuenta que no se parecía a otro rollo hallado hasta entonces.

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Arqueólogos y estudiosos bíblicos teorizaron que el rollo parece describir tesoros de oro y plata enterrados por la antigua Tierra Santa. Las indicaciones incluyen referencias a tumbas, cisternas, escaleras y recipientes, aunque por el momento ninguna de las riquezas fueron encontradas.

Durante décadas, los estudiosos debatieron si el documento describía un un tesoro real escondido antes de la destrucción de Jerusalén y el Segundo Templo por parte de Roma en el años 70 d.C.

Sin embargo, el arqueólogo Shimon Gibson, de la Universidad de Carolina del Norte, sostiene que el artefacto puede que no fuera un mapa del tesoro, sino un registro secreto relacionado con la revuelta de Bar Kojba, un sangriento levantamiento judío contra el Imperio Romano.

El Rollo de Cobre

Gibson argumentó que los objetos de valor enumerados en el pergamino podrían haber sido fondos o contribuciones recaudadas en secreto para apoyar la rebelión, que estalló entre los años 132 y 136 d.C. En una publicación de marzo, el investigador sostuvo que podría conservar pruebas de riqueza acumulada en secreto.

Yonatan Adler, experto en judaísmo antiguo declaró: "Aunque todavía carecemos de una prueba irrefutable, las hipótesis novedosas y bien argumentadas de este tipo son las que hacen avanzar la investigación".

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Para Gibson el documento nunca estuvo destinado a la lectura ordinaria y que puede haber sido diseñado como un registro oculto permanente destinado únicamente a personas selectas.

Que fue la revuelta de Bar Kojba

La revuelta fue liderada por Simón bar Kojba, una figura que creía poder ser un libertador mesiánico y derrotar a Roma para restaurar el dominio judío en Jerusalén. Dirigió la tercera gran revuelta contra el imperio romano, que comenzó en respuesta a las restricciones de Adriano y planes para expandir el territorio.

El levantamiento culminó en catástrofe, con ciento de miles de muertos y comunidades judías devastadas en toda la región. Esa época violenta fue asociada al pensamiento apocalíptico y las expectativas de intervención divina.