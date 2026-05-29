Alerta sobre la inteligencia artificial: “Hay que poner al humano por delante de la tecnología”

En diálogo con Canal E, la especialista en nuevas tecnologías Agustina Paz analizó la primera encíclica del papa León XIV y destacó que el mensaje central no apunta a rechazar la inteligencia artificial, sino a reflexionar sobre su impacto social, económico y humano. La entrevistada remarcó que el desafío actual pasa por evitar que el avance tecnológico quede concentrado en pocas manos y profundice desigualdades.

“Cuando hablamos de desarme de la inteligencia artificial, sobre todo, está diciendo que no la sigamos usando como la estamos usando”, explicó Paz, al referirse al planteo del Sumo Pontífice. Según detalló, la encíclica pone el foco en la necesidad de “poner siempre al humano por delante de la tecnología” y en pensar qué aspectos de la vida social se están dejando de lado con el avance acelerado de la AI.

El peligro de la concentración tecnológica y la pérdida de empleos

La especialista advirtió que uno de los mayores riesgos actuales es la concentración del conocimiento y de los algoritmos en un pequeño grupo de corporaciones globales. “Lo que está diciendo es cuál es la mirada más humana al respecto y cómo tenemos que hacer para no dejar a gente afuera o cómo podemos hacer para que la gente no pierda, de golpe, todos los trabajos”, señaló.

Además, Paz subrayó que la inteligencia artificial ya está siendo utilizada en conflictos bélicos y que el Papa hizo un llamado específico a limitar ese uso. También alertó sobre el enorme consumo energético y de agua que requiere esta tecnología, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido para los usuarios cotidianos.

En ese sentido, explicó que los algoritmos no representan una verdad absoluta, sino la visión de quienes los programan. “Lo importante es detectar que lo que está diciendo la AI no es la verdad, sino un punto de vista”, afirmó.

Privacidad, pandemia y el futuro de la inteligencia artificial en Argentina

Durante la entrevista, Paz sostuvo que la privacidad digital “está en peligro desde hace muchísimos años” y aclaró que el problema no se limita únicamente a la inteligencia artificial. Según explicó, gran parte de los usuarios aceptan términos y condiciones sin conocer realmente el uso que las empresas hacen de sus datos personales e imágenes.

La especialista también relacionó el crecimiento de la AI con los cambios culturales posteriores a la pandemia. “Después de la pandemia ya nos acomodamos y nos dimos cuenta de que solos no podemos ir a ningún lado”, reflexionó, al tiempo que pidió incorporar nuevas voces y miradas en el desarrollo tecnológico.

Sobre la situación de Argentina, consideró que el país todavía no lidera la creación de algoritmos, aunque destacó el creciente interés local por aprender e implementar inteligencia artificial en empresas y distintos ámbitos productivos.

Finalmente, Paz remarcó que el debate impulsado por León XIV excede a la tecnología en sí misma. “Es una encíclica que habla muchísimo más de dónde estamos como humanos que de cuáles son las tecnologías que usamos”, concluyó.