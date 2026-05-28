Inteligencia artificial: alertan por los riesgos globales y reclaman una regulación urgente

El lanzamiento de la encíclica Magnifica Humanitas por parte del papa León XIV abrió un nuevo debate internacional sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad. En diálogo con Canal E, el especialista en IA, Sebastián Di Doménica, destacó que el documento papal “plantea un análisis muy detallado sobre todos los riesgos que genera la inteligencia artificial” y remarcó la necesidad de avanzar hacia una regulación global.

Según explicó, el Vaticano busca asumir un rol central en la discusión geopolítica sobre la IA. “El Papa dice: ‘alto, está primero lo humano, hay que regular’”, señaló Di Doménica, quien además destacó que la encíclica cuestiona la concentración tecnológica y el poder de las grandes empresas del sector.

El Vaticano y la disputa global por la inteligencia artificial

Para el especialista, el documento de más de 200 páginas representa un posicionamiento fuerte frente a las principales potencias tecnológicas. “Se pone firme frente a las tecnológicas, frente a determinados gobiernos que no quieren la regulación”, afirmó.

En ese sentido, advirtió sobre los peligros de que pocas compañías concentren el desarrollo de la IA. “Cuando hay tanta concentración tecnológica, muchas decisiones que deberían ser del Estado terminan dependiendo de empresas privadas”, sostuvo.

Di Doménica remarcó que la encíclica aborda problemáticas sensibles como la manipulación digital, las guerras híbridas, la desinformación y el impacto de la IA en niños y adolescentes. También hizo foco en la soberanía tecnológica y digital de los países.

“Hay que lograr que los Estados tengan poder y no tanta concentración tecnológica”, enfatizó.

Regulación, algoritmos y protección de datos

Durante la entrevista, el especialista comparó la regulación de la inteligencia artificial con otros avances tecnológicos de alto riesgo, como la energía atómica. “Cuando hay avances tecnológicos que generan riesgos, la única posibilidad de evitar daños masivos es generando regulaciones”, explicó.

Además, mencionó que algunos países ya comenzaron a implementar normativas vinculadas a deepfakes, manipulación digital y protección de menores. España, Dinamarca y California aparecen entre los territorios que avanzan en marcos regulatorios.

Sobre el rol de los algoritmos y las redes sociales, Di Doménica advirtió que los Estados deberán asumir una participación más activa. “Los algoritmos pueden llevar a la desinformación y a la manipulación social”, indicó.

También vinculó el debate con el proyecto de “gemelo digital” mencionado recientemente por el Gobierno argentino. “Entregarle los datos a una empresa extranjera pone en riesgo muchos puntos de nuestra soberanía digital”, alertó.

Finalmente, sostuvo que la regulación internacional será inevitable ante el avance acelerado de la inteligencia artificial. “Se pueden desarrollar normativas tanto para regular la IA como para regular las redes sociales”, concluyó.