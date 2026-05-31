Después del Mundial: los tiempos del peronismo para comenzar a exhibir a sus candidatos

La fecha del Mundial de Fútbol aparece marcada en el calendario político. En el Gobierno lo observan como un evento capaz de monopolizar la atención pública y ofrecer una tregua temporal frente a los problemas de gestión. Pero en el peronismo también lo anotan en rojo. No para aprovecharlo durante su desarrollo, sino para lo que vendrá después. La idea es que, una vez terminado el torneo, comenzará una etapa en la que será necesario mostrar con mayor claridad quiénes pueden representar una alternativa de poder para 2027.

La discusión no es menor. En un espacio que todavía busca ordenarse después de la derrota electoral de 2023, los principales dirigentes coinciden en que hace falta construir volumen político, instalar figuras y volver a conectar con una sociedad que sigue mirando con desconfianza a gran parte del sistema político.

En ese escenario, Axel Kicillof aparece como uno de los nombres inevitables. El gobernador bonaerense construye sin anunciar una candidatura. A su alrededor funcionan distintas mesas sectoriales que trabajan en propuestas y articulación política mientras él profundiza una estrategia de recorridas por el país. La visita a las provincias, como la que hizo a Córdoba (la próxima es Corrientes) tiene que ver con ese esquema: mostrar presencia territorial y reforzar la ciudadanía.

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Sin embargo, en La Plata insisten en que hoy no es candidato ni precandidato. La explicación tiene varias capas. Por un lado, Kicillof todavía debe atravesar las tensiones internas que mantiene con el kirchnerismo y con la propia Cristina Kirchner. Por otro lado, busca evitar que su construcción política quede subordinada a una discusión de nombres.

Por eso, con quienes habla, el gobernador repite que no antepone su proyecto personal a la construcción colectiva. Kicillof transmite que, si surge una opción mejor posicionada para enfrentar a Javier Milei, él no será un obstáculo. Y sobre la pelea por los nombres envían un mensaje al dedo: “Axel tiene que ser el candidato de la gente, no de los dirigentes”. Buscan diferenciar la construcción de la candidatura de las tradicionales negociaciones de aparato.

De lo que está convencido es de que debe ampliar. “Con los que estuvimos en 2023 no alcanza”. La definición sintetiza una convicción que comparte con otros dirigentes: para volver al poder será necesario sumar. Y esto tiene que ver también con una necesidad clara de Unión por la Patria: ganar en primera vuelta para que no haya un antiperonismo unido en un en un balotaje.

En la pelea hacia el 2027 también se ubica Sergio Massa, aunque aún no asomó. A diferencia de otros dirigentes, no necesita instalarse. El ya rival de Javier Milei en 2023 figura entre las referencias inevitables del peronismo.

Massa coincide con Kicillof en la necesidad de ampliar la coalición. En su entorno recuerdan que en 2023 quedó a apenas tres puntos de imponerse en primera vuelta. Pero dice que aún no es tiempo de sumarlos, ya que cree que muchos actores que hoy observan desde afuera podrían animarse a participar si perciben que el peronismo vuelve a tener posibilidades reales de regresar al poder y que el oficialismo comienza a mostrar signos de desgaste. Los diálogos existen, pero no exige aún definiciones.

Después del Mundial, se verá a un Massa apareciendo en escena de manera activa. Este 2026 ya se lo podrá ver de vuelta con la intención de pelear una vez más.

Dirigentes como el senador y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac enfrentan un desafío distinto: aumentar su nivel de conocimiento nacional. En este sentido, el debate sobre candidaturas no puede demorarse demasiado. Incluso ya planteó la necesidad de discutir mecanismos de competencia interna durante este año ante la incertidumbre sobre el futuro de las PASO. Nadie sabe con certeza si el Gobierno conseguirá los votos necesarios para eliminarlas y esa incógnita también condiciona la estrategia opositora.

¿Y Cristina Kirchner? En el Instituto Patria también creen que este 2026 podría adelantar nombres. “Entre el Mundial y fin de año algo se muestra seguro”, dicen. Quienes hablan con la titular del PJ nacional sostienen que hoy no existe un candidato propio del kirchnerismo ni visualizan un escenario de una gran interna partidaria en donde se tenga un postulante propio. “Ella va a estar de acuerdo con que sea el que más mida”, aseguran cerca de la expresidenta.

Ante la pregunta de si esa lógica también incluiría a Kicillof, recuerdan el pragmatismo que Cristina mostró a la hora de definir candidaturas. Aunque agregan una advertencia: “Tampoco le será fácil. Va a tener que ganarse el lugar”. Una observación que, en privado, suele completarse con una crítica al gobernador bonaerense. “Kicillof está haciendo todo lo contrario”, dicen, sin la necesidad de mencionar que no hay ningún diálogo abierto entre el mandatario provincial y la dos veces presidenta. Tampoco con Máximo Kirchner.

Por ahora no hay visitas programadas a San José 1111. La unica visita que hizo el gobernador desde que CFK cumple prisión domiciliaria no terminó bien. Mucho menos hay señales de un armado de una mesa política que vaya a resolver el debate en el corto plazo.

Con mayor exposición o no, nadie quiere esperar hasta 2027 para instalar una voz capaz de representar al peronismo en la oposición. Massa buscará mostrar que sigue siendo una opción competitiva. Kicillof continuará las recorridas y el armado aunque no anunciará su candidatura y otros dirigentes intentarán ganar visibilidad y construir volumen propio. Entre ellos, hay quienes ya suman a Juan Grabois a la pelea.

Además, se menciona al exgobernador de Santiago del Estero. Hoy Gerardo Zamora asegura que no es candidato a Presidente y que si tuviese que tomar una decisión en este momento, tampoco lo sería. Es cauto al momento de definiciones porque sabe que el próximo jefe de Estado la tendrá más que difícil. Será una campaña en la que más que lindas promesas habrá que hablar del duro panorama que se vendrá.

El reloj de las definiciones hacia 2027 empezará a correr después del Mundial.