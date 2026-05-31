Nadie se hace cargo del funcionario detenido, pero estuvo dos años y medio con los libertarios

Facundo Leal, el detenido funcionario de ARSAT y ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), golpeó al mentón la agenda del Gobierno. En momentos en los que el oficialismo intenta recobrar la iniciativa, el episodio abre preguntas, ofrece complicaciones y, fundamentalmente, un agujero negro ¿Cómo se sostuvo en la administración Javier Milei? Con otro dato sobresaliente: el tema no tuvo impacto en la interna entre Santiago Caputo y Karina Milei con los primos Menem.

A diferencia de otras ocasiones, en las que desde los entornos de ambos referentes del Gobierno se encargaron de echar responsabilidades sobre errores y hechos polémicos, hay silencio. Tal como pudo corroborar PERFIL, ningún sector le achaca al otro la responsabilidad de mantener en pie a un sospechado de, en principio, hechos de corrupción.

Es más: ante la consulta de este medio, fuentes libertarias hacen esfuerzos al por mayor para despegarse del tema. Sobre todo, se sostuvo que el oriundo de Mendoza, que tiene un rol en la función pública desde hace 20 años en ARSAT, no responde ni al Presidente, ni a Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, ni a Santiago Caputo. Ni siquiera tiene vínculo con los Menem.

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“Es un cabo suelto”, tal como lo definen aquellos que caminan despachos de Balcarce 50. Incluso dicen que la investigación que destapó el caso comenzó en la gestión de Alberto Fernández. Otra señal del operativo despegue y control de daños que ensayó la administración de Milei.

En el karinismo solo se ajustan a hablar del rol que tendrá la Justicia. No hay mención a que Leal podría tener vínculos con el caputismo a través de Mariano Greco, actual titular de la compañía. Se sabe que una de las áreas de influencia del consultor es la que está relacionada a la firma estatal de telecomunicaciones. Pero en el Gobierno niegan cualquier tipo de relación entre ambos.

Ante el escándalo, la primera reacción de la Casa Rosada fue de manual. Explicaron que antes de tomar algún tipo de determinación sobre la continuidad o no acerca del mendocino, aguardarán a las decisiones de la Justicia.

“Es un tema muy delicado sobre un funcionario del Gobierno anterior. Lo determinará la Justicia. No nos metemos en la investigación”, señalaron en la gestión Milei ante este medio cuando se preguntó por el futuro. Esa visión contrasta con otras que comenzaron a emerger dentro de La Libertad Avanza. Primero, aquellas que reconocen que Leal es actualmente funcionario de ARSAT.

Es decir, se admite que hay un problema con la persona que fue detenida este viernes luego de que la Policía Federal encontrara drogas, documentación y más de 2,5 millones de dólares. Todo en el marco de una serie de allanamientos ordenados por la investigación judicial que se inició por el presunto robo de equipamiento tecnológico de la empresa estatal de telecmnicaciones.

Después, señalan que habrá novedades en torno al futuro. Específicamente, mencionan que existirá un sumario interno que permita que Leal se despida de la planta estatal.

Además, en LLA argumentan que el hombre indagado por la Justicia solo tuvo un padrinazgo política en la era Milei: el de Luis Pierrini. Empresario mendocino, cara visible de Triunfo Seguros, conoce a Leal desde hace décadas y cuando se desempeñó como Secretario de Transporte de la Nación, entre mayo de 2025 y enero de 2026, lo designó al frente de ORSNA.

La estadía Leal frente a un órgano sensible como el que está encima de los aeropuertos, que lo vincula a ejecutivos del área, se extendió como el tiempo de Pierrini, quién se fue en medio de controversias por el reparto de subsidios a las firmas que gestionan el transporte público.

Aunque en el oficialismo hablaron de “motivos personales”.

Ese movimiento tuvo la lapicera de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía. El titular de Hacienda es quien decide qué sucede en Transporte. Vigila cada movimiento y se encargó de poner y sacar a Pierrini. También hizo lo propio con Leal. Básicamente porque nunca le generó confianza.

Sin embargo, el jefe de Hacienda vio otro hecho más que no le cayó bien: nunca estuvo conforme con la relación que Leal tejió con Pablo Toviggino, el tesorero de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). De hecho , se difundió este año que el cuestionado funcionario viajó con la mano derecha de Claudio Tapia, titular de la entidad que organiza el fútbol, a la ciudad de Barcelona, España. Y cuando Pierrini salió eyectado, reemplazado por Fernando Herrmann, también se dio la partida del mendocino.

Pero siguió cobrando su sueldo como empleado de ARSAT sin ningún tipo de inconveniente hasta este viernes, con otra noticia que impactó en el corazón del Gobierno.

Los vínculos con Scatturice y la demora de Infobae

Julián Grinblat

La noticia de la detención de Facundo Leal se conoció a última hora de ayer. Apareció en los portales de La Nación y de PERFIL e, incluso, estuvo en la edición de papel de ayer de este este diario en la página 10.

Además, ayer a primera hora todos los medios tenían la información. Salvo uno: Infobae recién lo publicó a la 1.30 PM y lo actualizó a las 2.57 PM, sin consignar detalles sobre los vínculos políticos del funcionario.

Y en esa publicación no mencionó que a lo largo de su recorrido, Leal fue considerado un articulador político con influencia en decisiones de gestión y vínculos interinstitucionales, con relaciones dentro del oficialismo libertario a través del empresario Leonardo Scatturice dueño de Flybondi, quien fue protagonista de la polémica por un avión que arribó al país con diez valijas sin control de los organismos correspondientes y figura próxima a Santiago Caputo.

Su ingreso al ámbito nacional estuvo ligado al exgobernador mendocino Rodolfo Gabrielli, quien lo impulsó en sus primeros pasos, en una carrera marcada por su permanencia más allá de los cambios de gobierno.

Su salida del organismo en enero de 2026 se produjo en paralelo a la del exsecretario de Transporte, Luis Pierrini, señalado como uno de los hombres más cercanos a Scatturice y su nexo más reciente. Además, Pierrini integra la conducción de Independiente Rivadavia de Mendoza junto a Daniel Vila.

Pierrini y Leal renunciaron en enero, presuntamente presionados para hacerlo por haber usado una aeronave del entorno del empresario Pablo Toviggino para viajar a Barcelona. Según una publicación de Carlos Pagni, utilizaron el mismo avión, que enviado por la AFA, trajo a Nahuel Gallo a la Argentina.

La vinculación con Santiago Caputo (ver nota adjunta) es parte de una red de poder que llega a lo más alto del oficialismo y su red de negocios aledaños que a partir de ahora cuentan con una nueva línea de investigación.