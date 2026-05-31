Coparticipación: las provincias recibieron $5,57 billones del Gobierno

Después de cuatro meses consecutivos de caídas, las provincias encontraron en mayo una señal de alivio para sus cuentas. Las transferencias automáticas de recursos nacionales registraron una suba real interanual del 25,5% y alcanzaron los $5,57 billones distribuidos entre las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El dato representa un cambio de tendencia para los gobernadores, que venían enfrentando una fuerte retracción de ingresos en un contexto de ajuste fiscal y caída de la actividad. Además, frente a abril, los envíos mostraron una mejora significativa, consolidando el primer desempeño positivo de 2024 tras cuatro meses consecutivos de retrocesos.

La mejora estuvo explicada principalmente por el fuerte incremento de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que registró una suba real interanual superior al 100% debido al impacto de los vencimientos de sociedades y a los cambios introducidos en el tributo. Ese comportamiento logró compensar el desempeño más moderado del IVA, cuya recaudación mostró una recuperación menor en términos reales. Entre ambos impuestos explican la mayor parte de los recursos coparticipables que reciben las jurisdicciones.

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Según estimaciones de la consultora Politikon Chaco y del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), mayo se convirtió en el primer mes del año con crecimiento real de los recursos coparticipables para el conjunto de las 24 jurisdicciones subnacionales. El monto total distribuido alcanzó los $5,57 billones, una cifra que contrasta con los registros negativos observados entre enero y abril.

La recuperación llega en un momento políticamente sensible. Mientras los gobernadores buscan recomponer recursos para sostener gastos corrientes, infraestructura y programas provinciales, la administración de Javier Milei profundiza las conversaciones con mandatarios provinciales para construir apoyos parlamentarios de cara al Presupuesto 2025.

En ese contexto se inscriben las reuniones que mantuvieron en los últimos días funcionarios nacionales con distintos gobernadores para avanzar en acuerdos fiscales y legislativos. Uno de los encuentros más observados fue el que protagonizó el salteño Gustavo Sáenz, quien llevó a la Casa Rosada reclamos vinculados con obras de infraestructura, financiamiento y desarrollo regional.

Las provincias también observan con atención las transferencias no automáticas. Si bien continúan por debajo de los niveles históricos, durante mayo mostraron una mayor dinámica a través de giros para cajas previsionales y convenios específicos con distintos distritos. Estos envíos complementan los recursos de coparticipación y resultan clave para varias administraciones provinciales.

El resultado del mes de mayo no modifica todavía el balance anual, que continúa mostrando pérdidas acumuladas en varias jurisdicciones durante los primeros cinco meses del año. Sin embargo, representa el primer dato claramente positivo para las administraciones provinciales y alimenta expectativas de una recuperación gradual de los ingresos durante el segundo semestre de 2024.

Después de meses de ajuste y recortes, los gobernadores volvieron a recibir una señal de oxígeno fiscal.

Ahora resta determinar si este resultado respondió a un efecto transitorio impulsado por la recaudación del Impuesto a las Ganancias o si constituye el inicio de una recuperación más sostenida de los ingresos nacionales, tras un incremento real del 25,5% y una distribución total de $5,57 billones en mayo.