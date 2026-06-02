Luis Caputo: "Vamos a permitir la libre circulación de pesos y dólares"

El ministro de Economía, Luis Caputo, estuvo presente en el 43º Congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) donde se refirió a la actualidad económica.

El ministro destacó la reglamentación de modernización laboral y, en cuanto a la ley de inocencia fiscal, señaló que "vamos a estar mandando al Congreso una versión renovada luego de haber tenido una reunión con los contadores que nos dieron sus inquietudes. Esperamos que pase y que este nuevo enfoque dé un impulso mayor".

Para Caputo, "lo importante es que ese ahorro que está debajo de los colchones se canalice en inversión y esa inversión va a generar crecimiento. Mayor crecimiento y formalidad, manteniendo el gasto constante, no dan un mayor nivel de superávit que nos va a permitir seguir bajando impuestos. Ya hemos bajado 3 puntos de impuestos, que son US$ 20.000 millones por año".

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Sobre la reforma tributaria, Caputo sostuvo que "hemos venido a bajar impuestos, regulaciones, mejorar la logística, creemos que esa es la forma de ser competitivos y bajar el riesgo argentino. No es como se hizo tradicionalmente con una economía cerrada, sin inversión y un tipo de cambio depreciado que es salarios bajos".

Según el ministro, "creemos que el aumento de productividad debe venir por estos factores y se están dando. Esto tiene que ser acompañado por provincias y municipios. Hablamos activamente con las provincias y por supuesto que el tema de Ingresos Brutos está encima de la mesa. Veo cada vez mejor recepción de gobernadores que realmente entienden que este modelo vino para quedarse y es más productivo para sus provincias, porque tienen inversión, equilibrio y más trabajo".

Consultado sobre la promesa de dolarizar la economía durante campaña presidencial de Javier Milei, sobre la dolarización, Caputo afirmó que "el presidente siempre habló de competencia de monedas y eso es a lo que estamos yendo. Estamos permitiendo que se transe en pesos y dólares, la inocencia fiscal apunta a que circulen muchos más dólares y la gente elegirá la moneda".

"Claramente estamos yendo a un sistema bimonetario más parecido al uruguayo, donde las transacciones chicas se hacen en pesos y las mayores a 100 dólares con dólares. Vamos a permitir la libre circulación de pesos y dólares y la gente elegirá", agregó el ministro.

Con respecto a la toma de deuda en los mercados internacionales, Caputo afirmó ue "nuestra misión es refinanciar deuda con las tasas más bajas posibles, entonces no tendría sentido para los argentinos refinanciar al 9% si podemos al 6,5% vía otros mecanismos como estamos haciendo", entre ellos las emisiones locales y la asistencia de organismos de crédito internacionales con tasas aun más bajas.

Vencimientos de deuda e inflación

Además, transmitió tranquilidad al afirmar que "están cubiertos todos los vencimientos del mandato del presidente Milei y tenemos una relación excelente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no puede ser mejor y en todos los niveles".

Con respecto a los próximos índices de inflación, el titular de Hacienda comentó que "en abril se retomó el sendero descendente, en mayo esperamos que esté debajo de abril, la expectativa del mercado está entre 2,2% y 2,5%. Estamos muy confiados en que si seguimos manteniendo el equilibrio fiscal y esta prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que la inflación converja hacia la internacional".

En cuanto a un panorama más amplio, a nivel de la economía global, Caputo expresó el cambio que se ha producido con las altas inversiones que están demandando las compañías, lo cual genera un incremento de las tasas de interés que afecta a lsos países.

"La inteligencia artificial claramente en el futuro va a generar mayor productividad, pero en el corto plazo el nivel de inversión que está habiendo es tan grande que está compitiendo con los estados mismos. Las tasas están subiendo por factores técnicos, esta tremenda inversión en IA compite con las colocaciones de los gobiernos", explicó.

"En una reunión, Mark Zuckerberg nos dijo que la IA va a demandar 10 veces más energía de lo que el mundo cree y esa demanda es mauyor presión a inflación. En el mediano plazo esperamos que no sea un problema", completó..