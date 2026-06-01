La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una nueva medida de supervisión sobre los intermediarios del mercado de capitales al exigir un seguimiento más detallado de sus posiciones en moneda extranjera. La decisión apunta a reforzar el control del organismo sobre los riesgos financieros asumidos por las sociedades de bolsa y a mejorar la detección temprana de eventuales desequilibrios.

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La iniciativa quedó plasmada en la Resolución General 1144/2026, mediante la cual se establecieron nuevos parámetros de información para los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), actores clave en la operatoria bursátil argentina.

Los detalles de la normativa

A partir de ahora, las sociedades alcanzadas por la norma deberán remitir información que permita conocer con precisión cuál es su exposición diaria al dólar. El relevamiento abarcará activos propios mantenidos en moneda extranjera, entre ellos depósitos bancarios, tenencias de efectivo, bonos y otros instrumentos financieros vinculados a la evolución de divisas.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la diferenciación entre posición bruta y posición neta en moneda extranjera. Mientras la primera reflejará el total de activos dolarizados que posee cada agente, la segunda descontará determinados instrumentos obtenidos mediante préstamos de valores u operaciones similares, ofreciendo una visión más ajustada de la exposición real de cada firma.

La CNV considera que esta información será clave para evaluar el nivel de riesgo asumido por los intermediarios financieros. En los fundamentos de la norma, el organismo sostuvo que contar con datos más precisos permitirá monitorear con mayor eficacia el apalancamiento de los agentes y anticipar situaciones que puedan generar tensiones en el mercado.

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La medida se suma a otros mecanismos de control ya vigentes sobre endeudamiento, operaciones con valores negociables y posiciones en mercados de futuros y opciones. Con este esquema, el regulador busca construir una visión más integral de los riesgos presentes en el sistema.

Además de las nuevas exigencias vinculadas al dólar, la resolución incorpora actualizaciones en materia de liquidez y apalancamiento, indicadores que la CNV considera relevantes para evaluar la solidez financiera de los participantes del mercado.

El nuevo régimen comenzará a regir con la información correspondiente a junio de 2026. Los reportes deberán ser enviados a través de la Autopista de la Información Financiera (AIF), la plataforma digital utilizada por la CNV para la recepción y procesamiento de datos regulatorios.

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