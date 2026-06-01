Más allá de la cosecha récord, el agro liquidó US$ 2.677 millones en mayo, pero acumula una baja del 12% en el año

El complejo agroexportador liquidó US$ 2.677 millones durante mayo 2026, según informaron este lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El dato representó una mejora del 7% respecto de abril, aunque el acumulado de los primeros cinco meses del año todavía muestra una caída frente al mismo período de 2025.

De acuerdo con el comunicado difundido por las entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, entre enero y mayo el sector acumuló ingresos por US$ 10.343 millones. Ese monto implica una baja del 12% en comparación con igual período del año pasado, cuando la liquidación había rondado los US$ 11.753 millones.

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“Mayo marcó un crecimiento en embarques y en recepción de camiones a los puertos, especialmente con la recuperación de ventas de maíz a la exportación; las diferencias con el año pasado están dadas por precios internacionales menores en términos comparativos”, explicaron desde la entidad.

La mejora mensual de mayo se da en un mes clave para el ingreso de divisas del agro, en plena dinámica de comercialización de la cosecha gruesa. Frente a abril, cuando la liquidación había sido cercana a los US$ 2.500 millones, el ingreso de divisas mostró una recuperación, aunque todavía no alcanza para revertir el retroceso acumulado en lo que va del año.

El dato es seguido de cerca por el mercado y por el Gobierno, ya que la liquidación del complejo oleaginoso-cerealero es una de las principales fuentes de oferta de dólares para la economía argentina. En un contexto de demanda de divisas, necesidad de acumulación de reservas y seguimiento permanente del frente cambiario, cada registro mensual del agro funciona como una señal relevante para el Banco Central.

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CIARA y CEC remarcaron que la liquidación de divisas está vinculada con la compra de granos al productor y con el ritmo de exportaciones del sector. Por eso, el ingreso mensual no necesariamente coincide de manera lineal con los embarques físicos, sino que depende de la dinámica comercial, los precios internacionales, las decisiones de venta de los productores y las condiciones financieras del momento.

La cifra de mayo deja una lectura mixta: por un lado, confirma una mejora respecto del mes anterior y sostiene un nivel relevante de ingreso de dólares en plena temporada alta del agro; por otro, evidencia que el acumulado anual continúa por debajo del registro de 2025, un dato sensible para una economía que necesita reforzar la oferta de divisas.

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