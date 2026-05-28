El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, protagonizó este miércoles 27 de mayo un momento de tensión durante su participación en el Congreso Maizar 2026, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando interrumpió su discurso para cuestionar la falta de aplausos por parte de productores agropecuarios presentes.

Durante su exposición, el funcionario defendía las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei para el sector, y mencionó avances realizados en los últimos dos años. “Lo bueno y lo positivo que se está haciendo, que por supuesto no es todo, porque para llegar al todo tenés que empezar por algo, y muchos ‘algos’ hemos estado haciendo desde el Gobierno en estos dos años”, expreso Iraeta.

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Tras una pausa, y ante la escasa reacción del auditorio, expresó: “No dije la frase para que la aplaudan, pero me llama la atención que no la aplaudan”, en referencia a sus propias palabras. El momento fue registrado en video y difundido en la red social X.

También defendió medidas concretas del Gobierno: “Las retenciones están bajando, los aranceles se van eliminando, no hay cupos, no hay prohibiciones, hay otro ambiente para sembrar.” Luego de decir esto, señaló que los mensajes en redes sociales de algunos productores generan malestar, pese a que —como indicó— el Gobierno dispuso recientemente una baja de retenciones, medida anunciada días antes del congreso. “Lees un tuit de un productor y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas.”

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El episodio escaló cuando Iraeta pidió explícitamente una reacción del público. “Empezá a aplaudir así alguien aplaude”, lanzó desde el escenario, y agregó que hacía falta “un poco de flow, un poco de onda para salir del pantano”, en alusión a la situación económica del país.

El discurso genero varias reacciones en los usuarios de la red social X, que salieron rápidamente a cuestionar lo que el secretario de agricultura estaba diciendo.

El funcionario advirtió además sobre el impacto político de ese descontento. “Cambiemos de actitud porque si no va a cambiar el Gobierno y van a cambiar las políticas para el campo”, sostuvo, en un mensaje dirigido directamente a los productores presentes en el evento.

En otro tramo de su exposición, Sergio Iraeta cuestionó a gestiones anteriores al afirmar que “venimos de gobiernos que ubicaban al agro del lado del enemigo” y sostuvo que “ese paradigma cambió”. En ese sentido, agregó: “No es solo discurso, son hechos”, en referencia a las políticas aplicadas al sector.

El funcionario también se refirió al vínculo entre el campo y la sociedad al señalar que “el campo durante muchos años fue el villano de una historia mal contada”. En el cierre añadió que el país “se va a subir al tren del futuro… Argentina próspera”.

CS/fl