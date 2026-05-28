El Gobierno apuesta a la economía para llegar fortalecido a 2027

El Gobierno nacional sigue de cerca la evolución de los mercados financieros y la caída del riesgo país como indicadores de respaldo al programa económico de Javier Milei. En diálogo con Canal E, la periodista especializada en economía Eugenia Muzio analizó las señales que observa el oficialismo y cómo impactan en el escenario político de cara a las elecciones de 2027.

Durante la entrevista, Muzio explicó que las recientes declaraciones de Luis Caputo y Javier Milei muestran un fuerte optimismo respecto al futuro económico y electoral del Gobierno. “La economía va a determinar a la política”, destacó sobre una de las frases más resonantes del ministro de Economía.

El Gobierno y la lectura de los mercados

Según explicó la periodista, el oficialismo interpreta que los precios actuales de los bonos reflejan expectativas positivas sobre la continuidad del proyecto libertario. “El Gobierno ve en los precios implícitos de los bonos que hay una probabilidad del 75% de la reelección de Javier Milei”, afirmó.

Para Muzio, este análisis es uno de los factores que alimenta el entusiasmo dentro del Ejecutivo. “Eso lo entusiasma y le dice que va para adelante”, señaló al referirse a la confianza del Gobierno en sostener el rumbo económico.

Además, sostuvo que desde la Casa Rosada consideran que hoy no existe una oposición consolidada capaz de disputar el poder. “El Gobierno plantea que no hay un contrincante fuerte o alguien candidateable que pueda hacer competencia”, explicó.

Qué factores mantienen calmados a los mercados

Consultada sobre el comportamiento del mercado financiero, Muzio remarcó que actualmente existen señales positivas desde distintos frentes económicos. “Tenés un Banco Central comprando, un Tesoro renovando deuda con buen rollover y buenas noticias en el sector externo”, enumeró.

Sin embargo, también advirtió sobre la persistencia de incertidumbre política y electoral. “Hay una dicotomía entre lo que el Gobierno cree y lo que después pueda llegar a pasar”, expresó durante la charla.

La especialista señaló además que muchos inversores observan con atención el contexto internacional. “Los mercados están esperando ver qué pasa con las elecciones de Estados Unidos y cómo repercuten en Argentina”, comentó.

Las reformas económicas y el vínculo con el FMI

Muzio explicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye nuevos compromisos por parte del Gobierno argentino. “El Gobierno se comprometió a impulsar una reforma tributaria antes de fin de año”, indicó.

En ese sentido, recordó que Luis Caputo ya anticipó conversaciones con gobernadores para avanzar en consensos fiscales vinculados a las retenciones y otros cambios impositivos.

La periodista también destacó el impacto del último desembolso del FMI sobre las reservas internacionales. “Las reservas brutas llegaron a 47.900 millones de dólares, el punto más alto desde 2019”, afirmó.

El dólar, la energía y el ingreso de divisas

Respecto al tipo de cambio, Muzio sostuvo que la intervención oficial tiene influencia sobre el valor actual del dólar. “Probablemente fuera así”, respondió al ser consultada sobre la posibilidad de que el dólar cotizara cerca de los $1.100 sin intervención estatal.

Además, explicó que el ingreso de divisas está siendo impulsado por sectores estratégicos como la energía y la minería. “La energía y la minería están dando la nota”, sostuvo.

Por último, señaló que el contexto internacional también favoreció momentáneamente a la Argentina. “La guerra en Irán hizo que los commodities salten y eso jugó a favor de la energía”, concluyó.