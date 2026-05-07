El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E la liquidación de divisas del complejo agroexportador, el impacto de los derechos de exportación, la evolución del tipo de cambio real multilateral y el panorama climático y productivo para la campaña agrícola.

Respecto a los datos difundidos por CIARA-CEC sobre el ingreso de divisas del agro en abril, Germán Iturriza explicó: “2.495 millones de dólares ingresados, 1% menos contra el mes anterior”. Y agregó: “Si acumulo de lo ingresado enero, febrero, marzo, abril, estoy en 7.666 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares menos que el mismo acumulado este primer cuatrimestre en 2025”.

Persisten los efectos de la liberación de las retenciones

Sin embargo, relativizó el impacto negativo y sostuvo que, “no es tan malo, podría haber sido mejor”. Según detalló, todavía persisten efectos vinculados al adelantamiento de exportaciones y a la ventana de derechos de exportación al 0% implementada meses atrás.

“El escenario es como coincido con esa visión que para adelante los precios nominales tienden a estar a una escalona encima y vamos a casi a tener efecto nulo de esa liquidación anticipada de ingresos de divisas que hubo en septiembre de 25”, señaló Iturriza.

Se observó una caída en la recaudación por derechos de exportación

En cuanto a la recaudación por derechos de exportación, remarcó que la caída era esperable. “Cuando vos mirás la variación nominal de lo que es la recaudación de los derechos de exportación, estás con una caída”, afirmó. Y profundizó: “A valores nominales tenés una caída más o menos del 13% y a valores reales tenés una caída más o menos del 34%”.

El entrevistado explicó que el fenómeno responde tanto al adelantamiento de exportaciones como a los menores precios internacionales registrados en meses anteriores. “Tenemos récord de volumen exportado, los barcos, la cuela de camiones, y dicen, pero ¿cómo puede ser que caiga la recaudación de derechos de exportación? Que es lógico, obviamente”, sostuvo.

Uno de los puntos centrales estuvo vinculado al atraso cambiario y la evolución de las reservas del Banco Central. “Hoy, el tipo de cambio real multilateral de Argentina, publicado por el Banco Central, ronda los 84 puntos”, indicó. Sobre la misma línea, advirtió: “Históricamente, Argentina siempre trabajó en niveles de 100 o por encima de 100”.