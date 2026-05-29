Falta de tecnología en el agro: “Es un sector que viene bastante retrasado en todo lo que es digitalización”

La líder de sustentabilidad y transformación digital en ADBLICK Granos, Josefina Demicheli, evaluó en Canal E que la transformación digital ya se instaló en el agro argentino y cada vez más empresas incorporan inteligencia artificial, automatización y gestión de datos para mejorar procesos y reducir costos.

Josefina Demicheli aseguró que, “el sector agropecuario es un sector que viene bastante retrasado en todo lo que es digitalización”. Aún así, destacó que en los últimos años “ha habido un montón de herramientas y un montón de tecnologías que se van incorporando y que le permiten al productor estar cada vez más digitalizado y tener más controlado todo lo que está pasando en el campo”.

Cómo es el uso adecuado de la tecnología

Uno de los principales conceptos es que la incorporación tecnológica debe responder a necesidades concretas y no a modas pasajeras. “Hay que empezar por conocer los problemas que tenemos y que estamos intentando resolver antes que las herramientas que hay disponibles”, explicó.

En ese sentido, Demicheli advirtió sobre los riesgos de adoptar tecnología sin planificación: “Si tratamos de incorporar tecnología porque sí, porque es lo que está de moda, porque es lo que hay disponible afuera, porque es lo que quiero tener, nos preguntamos, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Quizás caemos en estar pagando una suscripción teniendo la tecnología que nadie usa”.

Cuál es la función de las herramientas digitales

Asimismo, explicó que el área de transformación digital de Adblick trabaja junto a todas las áreas de la empresa para optimizar procesos mediante herramientas digitales. “Tratamos de entender sus procesos y ayudarlos a resolverlos de una manera más eficiente a través del uso de herramientas digitales”, señaló.

Además, la entrevistada remarcó: “La idea de tener un área que trabaje así es justamente para lograr que la adopción de la tecnología funcione y no tengamos herramientas que después no se usen”.

Según desarrolló, uno de los problemas más frecuentes en las empresas agropecuarias sigue siendo la desorganización de la información. “Tenemos un montón de tareas que requieren comunicación entre los equipos en donde no hay una manera centralizada y estandarizada de juntar toda esa información para poder procesarla”, afirmó.