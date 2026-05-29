A cuánto cerró el dólar blue hoy, hoy viernes 29 de mayo

El dólar blue hoy cerró este 29 de mayo a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial, hoy 29 de mayo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 29 de mayo el dólar blue hoy cerró a $1.385 para la compra y $1.435 para la venta.

De cuánto será, como mínimo, el aguinaldo de los que jubilados y pensionados en junio 2026

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, 29 de mayo

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 29 de mayo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.433,80 para la compra y $1.434,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar hoy, viernes 29 de mayo

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 29 de mayo

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 29 de mayo a $1.480,20 para la compra y $1.480,60 para la venta.

Para un economista, “la forma de medición actual no está reflejando la verdadera dinámica inflacionaria”

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 29 de mayo a $1.859 como referencia de dólar

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 29 de mayo en $1.483,20 para la compra y $1.483,70 para la venta.

El riesgo país perforó los 490 puntos y los ADR's argentinos suben hasta 5,4%

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 490 puntos básicos este viernes 29 de mayo.