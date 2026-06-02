Empresario textil: "Esto está peor que con Macri, y yo lo voté a Milei"

El empresario textil Ramón Michan aseguró que la economía “está peor que con Macri” y aclaró que él votó por el presidente Javier Milei.

“Realmente esto está peor que con Macri, y yo lo voté a Milei, y quiero que le vaya bien porque si le va bien a él, le va bien a todos los argentinos”, aclaró en diálogo con el streaming Ahora Play.

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Apertura de importaciones

“Claramente quedó demostrado que abriendo las importaciones no ayudó realmente a que el consumo aumente porque yo conozco un montón de importadores, que son amigos míos, no solamente del sector textil, también del sector de blanco, de bazar, de todos los rubros que te imagines están con una baja muy importante”, sostuvo Michan.

“Cuando dicen va a aumentar el laburo, van a aumentar las ventas. ¿Cómo lo van a hacer?”, se preguntó en otra parte de la entrevista.

“No se ve un guiño hacia la población, hacia los argentinos que digan ´che, vamos a hacer esto para que las cosas cambien´”, remarcó.

“Ellos siguen el mismo rumbo. Lo que pasa que ellos diseñaron una tabla de Excel que después cuando vos la llevás a la práctica necesita cambios, y esos cambios no los están haciendo”, cuestionó.

Y luego advirtió: “Es importante que tomen conciencia de que si este barco va para ese rumbo, claramente hay un iceberg muy cerca”.

“Ellos abren las importaciones, ¿para qué? Para dar más libertad, para que la gente compre barato, pero de repente se dan cuenta que hay un montón de gente que quedó sin trabajo”, dijo en tono crítico.

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“Está peor que con Macri”

“Cuando vos te das cuenta, realmente esto está peor que con Macri, y yo lo voté a Milei, y quiero que le vaya bien porque si le va bien a él, le va bien a todos los argentinos”, afirmó Michan.

“Pero cuando hay que criticar, hay que ser duro porque la economía es importante para un país. Hay un montón de gente que la está pasando muy mal en este momento. Entonces cuando vos abrís las importaciones, y ves que hay un montón de familias que se quedan sin trabajo en ese momento, tiene que haber un plan B”, concluyó el empresario.