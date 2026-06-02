Chaco pagará el aguinaldo el 16 de junio: cuándo estará disponible para activos y jubilados

El Gobierno del Chaco anunció este lunes que la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonada el próximo 16 de junio para todos los trabajadores de la administración pública provincial y para el sector pasivo.

Según informó el Ejecutivo, los fondos estarán acreditados ese mismo día y podrán ser retirados a través de la red de cajeros automáticos desde las 21 horas.

La medida alcanzará a miles de empleados públicos, jubilados y pensionados de toda la provincia, quienes percibirán el pago correspondiente al medio aguinaldo de junio.

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De acuerdo con el cronograma oficial, la acreditación se realizará de manera simultánea para trabajadores activos y pasivos.

Desde el Gobierno señalaron que el dinero estará disponible durante la noche del martes 16 de junio, permitiendo a los beneficiarios acceder a los fondos a través de cajeros automáticos o canales electrónicos habilitados por las entidades bancarias.

El pago del medio aguinaldo representa una de las principales inyecciones de recursos al circuito económico provincial durante el primer semestre del año.

Desde la administración provincial destacaron que la acreditación de estos haberes tendrá un impacto directo sobre el consumo y la actividad comercial en distintas localidades chaqueñas, especialmente en sectores vinculados a bienes de consumo, servicios y comercio minorista.

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Además, remarcaron que la disponibilidad de estos recursos genera movimiento económico en ciudades y localidades del interior, donde una parte importante de la actividad depende del gasto de empleados públicos y jubilados.

Desde el Ejecutivo señalaron que el pago del SAC fue posible "gracias a la planificación financiera y al ordenamiento de las cuentas públicas, en un contexto económico que continúa presentando desafíos para las administraciones provinciales".

En ese sentido, indicaron que "la prioridad fue garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales en los plazos previstos, tanto para los trabajadores en actividad como para los beneficiarios del sistema previsional".