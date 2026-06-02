Gas natural en el NEA: gobernadores reclamaron a Nación obras para ampliar la red en Chaco y la región

La expansión de la red de gas natural en el Norte argentino volvió a instalarse en la agenda política nacional. Durante la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, los gobernadores de las diez provincias que integran el bloque reclamaron al Gobierno nacional avances en obras de infraestructura consideradas clave para ampliar el acceso al servicio en la región.

El encuentro se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la participación del gobernador chaqueño Leandro Zdero, junto a sus pares del NOA y el NEA, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe.

El reclamo por el gas natural

Uno de los puntos centrales de la reunión estuvo vinculado a la situación energética del Norte Grande y, particularmente, a la necesidad de ampliar la infraestructura de transporte y distribución de gas natural.

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Los mandatarios coincidieron en que la falta de conexiones limita las posibilidades de crecimiento industrial, encarece los costos productivos y genera desigualdades respecto de otras regiones del país que cuentan con mayor cobertura del servicio.

En ese contexto, solicitaron al Gobierno nacional avanzar con proyectos que permitan incrementar la llegada del gas natural a provincias del NEA y NOA, una demanda histórica de la región.

Para Chaco, el planteo adquiere especial relevancia debido a que amplios sectores del territorio aún dependen de otras fuentes energéticas con mayores costos operativos tanto para hogares como para actividades productivas.

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Una agenda común para el desarrollo regional

La asamblea fue encabezada por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, actual presidente pro témpore del Norte Grande, quien destacó la importancia de sostener una estrategia conjunta entre las provincias para impulsar obras y políticas de desarrollo.

Durante el encuentro, el CFI presentó avances de la iniciativa denominada "Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal", una propuesta orientada a construir una agenda de crecimiento basada en las necesidades y potencialidades de cada región del país.

Entre los ejes expuestos figuraron la Estrategia Federal Logística y la Estrategia Federal Energética, herramientas que buscan mejorar la conectividad, fortalecer la infraestructura y reducir las asimetrías territoriales.El gobernador chaqueño formó parte de las deliberaciones junto al resto de los mandatarios del Norte Grande. Además del debate energético, los participantes analizaron cuestiones vinculadas a logística, recursos hídricos, conectividad y promoción de inversiones.

Según explicaron desde el CFI, la intención es consolidar proyectos regionales que permitan aumentar la competitividad de las economías provinciales y generar condiciones para nuevas inversiones públicas y privadas.

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Misiones comerciales y búsqueda de inversiones

La agenda también incluyó el análisis de futuras acciones de promoción internacional para las provincias del Norte Grande.

Entre las iniciativas evaluadas figuran participaciones conjuntas en ferias comerciales, eventos tecnológicos, encuentros de negocios y misiones institucionales destinadas a captar inversiones y ampliar mercados para las producciones regionales.

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Sin embargo, el debate sobre el gas natural concentró buena parte de las conversaciones, en una región que desde hace años reclama obras estructurales para reducir costos energéticos y mejorar las condiciones de desarrollo productivo.

La reunión concluyó con el compromiso de continuar impulsando una agenda común ante la Nación para avanzar en proyectos considerados estratégicos para el crecimiento del Norte argentino.