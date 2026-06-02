Rita Segato sobre el fiscal del caso Agostina Vega: "La cara lo dice todo, su desprecio, su arrogancia frente al mundo"

La antropóloga Rita Segato criticó con dureza al fiscal Raúl Garzón a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega al cuestionar "su desprecio, su arrogancia frente al mundo".

“Perdón, que yo tengo una indignación muy grande. Escuché la entrevista con el fiscal y realmente es una vergüenza”, aseguró en declaraciones al streaming “Batalla cultural” de “El Destape”.

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Qué dijo Rita Segato sobre el fiscal Garzón

“Hay que aprender a leer rostros también. Esa cara de desprecio al mundo, esa cara de vencedor. La cara lo dice todo, su desprecio, su arrogancia frente al mundo, su impunidad. Lo dice su cara”, agregó en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Además señaló que “si no hubiera sido por el remisero que habló, no tendríamos ninguna claridad sobre ese caso, habría muy poco para decir”.

“Pero cuando él relata a dónde la llevó, hay más, como un conocimiento que se les escapó de las manos”, agregó la referente feminista.

“La madre pidió el auxilio de la Policía, de la Fiscalía inmediatamente en la misma noche en que la niña no volvió. Eso es imperdonable, eso es complicidad”, remarcó Segato.

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Qué dijo Segato sobre los comentarios en redes sociales

También expresó que "da vergüenza leer lo que la gente dice" en las redes sociales sobre el caso y que "cometen errores brutales". "Eso te demuestra la mentalidad de una sociedad que no ha sido trabajada", puntualizó.

Y luego completó: "Para reducir la disonancia cognitiva, porque un crimen como este produce una gran disonancia cognitiva, es difícil de procesar, de digerir, entonces la gente empieza a culpabilizar a la víctima y su madre para tranquilizarse. Y no entiende nada".

"Hasta que no se entienda qué es la violencia de género, de dónde sale, a quién le sirve, ni todas las leyes del mundo podrán corregir porque ella emerge de una mentalidad. Y es una mentalidad absolutamente equivocada. Es un orden basal, es un orden primordial, que es el primer orden del poder, de la usurpación, del control, del adueñamiento, es el primer orden de la desigualdad, de la opresión", concluyó.