Fatal choque en una ruta chaqueña: un ciclista murió tras el choque con una camioneta

Un hombre de 46 años murió este lunes por la tarde luego de protagonizar un grave siniestro vial sobre la Ruta Provincial Nº 4, en cercanías de Colonia Aborigen.

La víctima fue identificada como Gustavo Emilio Alegre, quien se desplazaba en bicicleta cuando, por causas que aún intentan establecer los investigadores, colisionó con una camioneta Toyota Hilux.

De acuerdo con la información policial, el hecho ocurrió a unos 20 kilómetros de la intersección de la Ruta Provincial Nº 4 con la Ruta Nacional Nº 16.

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Al arribar al lugar, los efectivos constataron que los protagonistas del siniestro eran una bicicleta y una camioneta conducida por un hombre de 48 años domiciliado en Resistencia. Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió lesiones de extrema gravedad.

Murió en el lugar

Personal sanitario acudió a la escena para asistir a la víctima, pero confirmó que Alegre ya no presentaba signos vitales. La magnitud de las heridas provocadas por la colisión derivó en su fallecimiento inmediato, por lo que no fue posible trasladarlo a un centro de salud. Tras la constatación del deceso, se activó el protocolo judicial previsto para este tipo de hechos.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que ordenó una serie de medidas para determinar la mecánica del accidente.

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En el lugar trabajó personal de la División Criminalística, junto al médico policial y el móvil tanatológico, que realizaron las pericias correspondientes y el relevamiento de evidencias. Por su parte, el conductor de la camioneta quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales.

Los investigadores intentan reconstruir las circunstancias en las que se produjo la colisión y establecer las responsabilidades que pudieran surgir del hecho. Para ello, serán clave los informes periciales, las mediciones realizadas en la escena y los testimonios que puedan aportar datos sobre los momentos previos al impacto.