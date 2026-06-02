A tres años del femicidio de Cecilia, Gloria Romero: "Yo solo reclamo el derecho de tener un lugar donde llorar a mi hija"

A tres años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido el 2 de junio de 2023 en Resistencia, su madre, Gloria Romero, difundió un extenso mensaje cargado de dolor, críticas a la dirigencia política y reclamos que, según sostiene, siguen sin respuesta pese a las condenas dictadas en la causa.

La publicación coincidió con el tercer aniversario del crimen que conmocionó al Chaco y se produjo apenas unos meses después de que la Justicia condenara a prisión perpetua a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña por su participación en el asesinato de la joven de 28 años.

"Yo solo quiero un lugar donde llorar a mi hija"

En su mensaje, Romero contrastó su situación con los reclamos planteados por los integrantes del clan Sena durante el proceso judicial. "Mientras los Sena reclaman comida, estudio y sus derechos humanos, yo solo reclamo el derecho de tener hoy un lugar donde llorar a mi hija, un cierre para tanto dolor", escribió.

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La madre de Cecilia recordó que, pese a la sentencia dictada en febrero de este año, todavía no pudo acceder a los restos de su hija ni obtener el cierre emocional que considera necesario para comenzar a transitar el duelo.

"Para muchos esto es una causa; para algunos, una guerra política. Para mí, son 28 años de mi vida borrados, sin siquiera un porqué", agregó.

Las críticas por la utilización política del caso

Romero también volvió sobre uno de los episodios que más la afectaron durante los primeros meses de la investigación: la circulación en redes sociales de una imagen falsa en la que aparecía vinculada políticamente al entonces candidato a gobernador Leandro Zdero.

"Yo todavía no terminaba de entender lo que me estaba pasando cuando viralizaron una imagen falsa mía con una boleta de Zdero, como si después del tsunami que estaba atravesando tuviera fuerzas para hacer política", recordó.

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En ese contexto, rechazó las acusaciones que la señalaban por supuestamente obtener beneficios políticos a partir del caso. "¿Vender a mi hija? ¿Y a qué precio? ¿Cuál es el precio de un hijo?", planteó.

La mujer cuestionó además a quienes, según su visión, utilizaron el caso para confrontaciones partidarias. "Qué fácil fue destrozar a una madre por política", sostuvo.

Un mensaje más allá de la causa judicial

Además de referirse al femicidio de Cecilia, Romero aprovechó el aniversario para expresar una mirada crítica sobre la realidad social y política del país. "La política se convirtió en un 'robe mucho y sálvese quien pueda'", afirmó.

También reflexionó sobre las expectativas que tenía respecto del sistema democrático y los problemas que observa en la actualidad.

"Cuando tenía 13 años me vendieron la idea de que con la democracia se come, se educa y se cura. Sin embargo, cada día hay más pobres y una generación cada vez más perdida", escribió.

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"Te extraño, Negra"

Pese a las referencias políticas y sociales, el mensaje concluyó con una despedida íntima dirigida a Cecilia. Romero recordó que la muerte de su hija le permitió conocer gestos de solidaridad y acompañamiento, pero también situaciones que describió como las peores experiencias humanas que atravesó en su vida.

"De la muerte de mi hija conocí lo mejor del ser humano, pero también lo peor", señaló y cerró con una frase dedicada a la joven asesinada: "Te extraño, Negra. Siempre y para siempre".

Tres años de un caso que marcó al Chaco

La Justicia determinó que Cecilia Strzyzowski fue asesinada el 2 de junio de 2023 dentro de la vivienda de la familia Sena, ubicada sobre la calle Santa María de Oro de Resistencia.

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El 10 de febrero de 2026, el tribunal condenó a prisión perpetua a César Sena como autor del homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña recibieron la misma pena como partícipes primarios.

Sin embargo, para Gloria Romero la causa aún no está completamente cerrada. A tres años del femicidio, sostiene que el dolor permanece intacto y que su principal reclamo sigue siendo el mismo: recuperar los restos de su hija y encontrar un lugar donde despedirla.