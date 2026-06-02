Revés para la UNNE: la Justicia rechazó su reclamo por una publicación que comparaba al Consejo Superior con Videla

La disputa legal y política entre las autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y los estrados judiciales del fuero federal sumó un capítulo definitivo que clausura, por el momento, la vía jurisdiccional ordinaria. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes declaró inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la alta casa de estudios, rechazando su pretensión de obtener un desagravio y una reparación económica tras haber sido comparada su conducción democrática con la última dictadura militar.

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Con esta última resolución, dictada el pasado 26 de mayo de 2026, la UNNE encadenó su tercera negativa consecutiva en el ámbito judicial.

El nudo del rechazo no se basó en el contenido de las expresiones, sino en un estricto criterio técnico: los jueces ratificaron de forma unánime la ausencia de legitimación activa de la universidad como persona jurídica para reclamar por daños extrapatrimoniales (daño moral).

Según el tribunal de alzada, al ser una entidad de derecho público de existencia ideal, carece de los "derechos personalísimos e innatos" que son propios y exclusivos de las personas físicas.

El origen del conflicto: un posteo de Facebook

La batalla judicial se originó a partir de un episodio ocurrido el 28 de agosto de 2024 durante una sesión ordinaria del Honorable Consejo Superior. En aquella oportunidad, una exfuncionaria de la institución —doctora en Recursos Naturales e ingeniera agrónoma que se había desempeñado como Secretaria General de Ciencia y Técnica del Rectorado— utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para verter duras descalificaciones.

La mujer compartió el video de la sesión acompañado por la frase: "Qué hermosura la democracia en nuestras universidades. Me hace acordar a Videla".

Además, en los comentarios de la misma publicación, acusó a los miembros del cuerpo de estar "metidos en el robo" tras el resultado de un concurso administrativo en el que se había impuesto una postulación ajena a su entorno familiar directo (su nuera).

La equiparación con el dictador Jorge Rafael Videla —responsable de un plan sistemático de terrorismo de Estado que diezmó a la comunidad científica y universitaria del NEA entre 1976 y 1983— causó una honda conmoción institucional. Mediante la Resolución N.° 788-CS-2024, el Consejo Superior autorizó al Rector a promover una demanda civil por daños y perjuicios por la suma de cinco millones de pesos contra la profesional, solicitando que el dinero fuera destinado a la editorial EUDENE para la distribución gratuita de la serie "40 Años de Democracia".

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El derrotero en los Tribunales Federales

La demanda, registrada bajo el expediente N.° FCT 4697/2024, transitó un camino de sistemáticos rechazos:

Primera Instancia: el 3 de junio de 2025, el Juzgado Federal N.° 1 de Corrientes hizo lugar a la excepción previa de falta de legitimación activa interpuesta por la defensa de la demandada.

Apelación: la Cámara Federal de Corrientes confirmó el fallo al considerar que la universidad no puede invocar afectación en sus "sentimientos o el honor". También desestimó una presentación del Rector a título personal por entender que alteraba la estructura original de la demanda.

Recurso Extraordinario: finalmente, la misma Cámara bloqueó el acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictaminar que los agravios de la UNNE no configuran una "cuestión federal", sino una mera discrepancia técnica con el criterio de los jueces.

La paradoja institucional a 50 años del golpe

Desde el Rectorado de la UNNE lamentaron profundamente el criterio restrictivo de las sentencias y advirtieron que la resolución deja sin respuesta una pregunta social clave: ¿puede una institución pública cuya comunidad fue perseguida y desaparecida permanecer sin acceso a la justicia cuando se la compara con el jefe de esa dictadura? "Insultar el funcionamiento democrático con la imagen de un genocida condenado no es crítica: es vejación", señalaron a través de un documento oficial.

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La resolución judicial llega en un año de alta carga simbólica: en este 2026 se cumplen cincuenta años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este marco, la universidad viene ejecutando un histórico proceso de reparación y rectificación de los legajos de aquellos alumnos, docentes e investigadores que fueron víctimas de detenciones ilegales y desapariciones forzadas entre 1974 y 1983.

“La UNNE no renuncia a su convicción de que las instituciones también merecen defensa jurídica cuando son agredidas en su honor y en su memoria. La libertad de expresión no es la libertad de injuriar, y la banalización del horror no puede quedar sin consecuencias”, concluyeron de forma tajante desde el rectorado de la institución.