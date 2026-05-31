Aumentan colectivos, subte y peajes desde el 1° de junio: el boleto mínimo supera los $1.000 en el conurbano

Este lunes 1° de junio comenzará con un nuevo impacto para el bolsillo de los usuarios de transporte público y conductores en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las tarifas de los colectivos, el subte y los peajes de las autopistas porteñas volverán a aumentar, acumulando un alza que se ubica muy por encima de la inflación registrada en lo que va del año.

En cuanto a los porcentajes, el Gobierno de la Ciudad dispuso un alza de 4,6%, mientras que el incremento en suelo bonaerense es de 4,8%. En ambos distritos, las tarifas del transporte público se actualizan por el último dato de inflación disponible (abril, que fue de 2,6% a nivel nacional y 2,8% en el Gran Buenos Aires) más 2 puntos porcentuales adicionales.

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Con este ajuste, los cuadros tarifarios del transporte automotor acumulan una suba de 54,24% en la provincia de Buenos Aires y de 32,81% en CABA en lo que va del año, superando con creces la inflación acumulada en el primer cuatrimestre (12,3%). En mayo, los boletos ya habían subido 11,16% y 5,4%, respectivamente.

Nuevo cuadro tarifario para colectivos en CABA y Provincia

A partir de junio, el boleto mínimo de las líneas que circulan por el conurbano bonaerense (líneas del número 200 en adelante) superará la barrera de los cuatro dígitos al aumentar un 4,8%. Por su parte, las unidades que brindan servicio dentro del territorio porteño subirán un 4,6%.

Los nuevos valores para viajar con SUBE registrada quedan de la siguiente manera:

Colectivos en la Provincia de Buenos Aires (Líneas 200 en adelante)

Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasa de $968,57 a $1.015,61

De 3 a 6 km: pasa de $1.089,64 a $1.142,55

De 6 a 12 km: pasa de $1.210,71 a $1.269,50

De 12 a 27 km: $1.523,40

Más de 27 km: $1.791,02

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Colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

El incremento aplica a las 27 líneas que circulan exclusivamente por la jurisdicción de CABA (líneas: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151):

Boleto mínimo (hasta 3 km): pasa de $753,74 a $788,28

De 3 a 6 km: $875,90

De 6 a 12 km: $943,37

De 12 a 27 km: $1.010,90

Tarifas de subte y peajes de autopistas en la Ciudad desde junio

El gobierno de Jorge Macri también autorizó un ajuste del 4,6% para los pasajes del subte. De esta manera, el boleto aumentará de $1.490 a $1.558. Un dato clave a tener en cuenta es el valor para los usuarios no registrados: quienes viajen sin la tarjeta SUBE registrada pagarán un costo de $2.477,22.

Por último, los peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires acompañarán la medida con un incremento del 4,6%. Los nuevos valores según el esquema horario son:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motos: $1.846,45 ($2.954,70 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4.431,94 ($6.280,78 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $7.017,01 ($10.340,84 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motos: $1.108,06 ($1.329,37 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.846,45 ($2.611,15 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3.323,79 ($4.801,15 en hora pico).

Peaje Alberti

Motos: $1.108,06 ($1.477,36 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.403,55 ($1.772,62 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $2.585,44 ($3.323,79 en hora pico).

MEG