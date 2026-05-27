La quita de subsidios al transporte pone en duda la continuidad de la línea Escolar en La Calera

La eliminación de distintos beneficios y descuentos en el transporte comenzó a generar preocupación entre usuarios de la línea “Escolar”, administrada por la Cooperativa La Calera. La decisión de ampliar el recorte para algunos pasajes, especialmente disparidad y pacientes oncológicos, impactará en la prestación futura.

El servicio, que conecta sectores como Las Flores, Cantesur, El Diquecito y Casa Bamba con establecimientos educativos de la ciudad, podría verse afectado por la reducción de pasajeros y el aumento de costos para las familias que lo utilizan diariamente.

A quién puede afectar

La semana pasada, la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) anunció mediante un comunicado que desde el 22 de mayo quedarían suspendidos los viajes gratuitos y los descuentos especiales en los servicios urbanos del interior provincial y en el sistema interurbano de Córdoba. Entre los beneficios que dejarían de aplicarse figuran los pasajes gratuitos para fuerzas de seguridad, personas con discapacidad, niños de hasta cinco años y pacientes con enfermedades crónicas, además de otros programas con descuentos parciales impulsados por la Provincia.

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La situación abre interrogantes especialmente para las familias que utilizan el colectivo escolar todos los días para llevar a sus hijos a clases. Hasta ahora, muchos padres viajaban acompañados por hermanos menores que no abonaban boleto, algo que podría modificarse con el nuevo esquema tarifario. Tampoco está claro cómo impactará la quita de descuentos sobre quienes dependen del beneficio de pasajero frecuente (25% de descuento) para sostener el gasto mensual de transporte.

Un servicio valorado por los vecinos

El servicio fue creado originalmente para garantizar el acceso a la educación de estudiantes de zonas alejadas y con escasas alternativas de conectividad. Sin embargo, el aumento de costos podría complicar la continuidad de muchas familias dentro del sistema.

Por el momento, no hay precisiones oficiales sobre cómo se implementarán los cambios ni desde cuándo comenzarán a regir plenamente. Tampoco se informó si existirán mecanismos de compensación para sostener el funcionamiento de la línea o para amortiguar el impacto económico sobre los usuarios. Desde este medio se intentó consultar a la Dirección de Transporte de La Calera para conocer detalles sobre la medida y su alcance, pero no hubo respuesta oficial.