Santilli cruzó a Kicillof por su visita a Corrientes: "Hay que regalarle un GPS para que recorra Buenos Aires"

La inminente llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a territorio correntino no solo agita el tablero político local, sino que encendió las alertas en los despachos de la Casa Rosada. En las últimas horas, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, salió al cruce de forma categórica y utilizó sus plataformas digitales para ironizar sobre la gira federal que viene desplegando el referente de Unión por la Patria.

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El foco del conflicto se trasladó a la red social X (anteriormente Twitter). Allí, el funcionario nacional citó un posteo en el que el mandatario bonaerense confirmaba su itinerario en la capital litoraleña: “Este miércoles 3 presento en Corrientes mi libro 'De Smith a Keynes', un aporte para pensar la economía y los desafíos actuales de nuestro país”.

La respuesta del titular de la cartera política de la Nación no se hizo esperar y apeló a la chicana para cuestionar su gestión territorial: "¿Ahora es gobernador de Corrientes? Me parece que hay que regalarle un GPS para que recorra la provincia de Buenos Aires", disparó Santilli, exponiendo la tensión existente entre la administración del presidente Javier Milei y el principal bastión opositor del país.

El trasfondo de la gira y la carrera hacia 2027

La arremetida del funcionario nacional se enmarca en una estrategia de confrontación directa ante lo que en el entorno presidencial identifican como una campaña de posicionamiento nacional prematura. Corrientes representa la tercera escala dentro de la bitácora de viajes de Kicillof, quien previamente concretó desembarcos de similares características institucionales en las provincias de Tierra del Fuego y Córdoba.

El movimiento de piezas en el tablero no es casual. Kicillof se consolida como uno de los nombres con mayor densidad política dentro del peronismo articulado para competir de manera directa contra el esquema libertario en los comicios presidenciales contemplados para el año que viene.

Agenda confirmada y foto institucional con Valdés

A pesar de los cuestionamientos dialécticos provenientes de Balcarce 50, los equipos logísticos ratificaron que el gobernador de Buenos Aires arribará este miércoles a la ciudad de Corrientes para cumplimentar una ambiciosa agenda de trabajo político y académico.

El itinerario oficial del dirigente comprende un fuerte componente de articulación partidaria, con mesas de debate y reuniones técnicas junto a legisladores, funcionarios de segundas líneas e intendentes que integran el tramado del Partido Justicialista (PJ) local.

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Sin embargo, el dato de mayor volumen político de la jornada estará ligado a la veta institucional: Kicillof mantendrá un encuentro formal y logrará la foto política con su par correntino, el radical Juan Pablo Valdés.

Según lo estipulado por las áreas de ceremonial de ambas gobernaciones, los mandatarios suscribirán un convenio de cooperación mutua orientado a transferir herramientas y coordinar políticas públicas en áreas sensibles como el desarrollo de la producción, la seguridad pública y el intercambio educativo regional.