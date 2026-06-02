Corrientes tendrá la primera planta de "Mass Timber" del país tras un desembolso de u$s 20 millones

En un movimiento estratégico que consolida su liderazgo forestoindustrial a nivel nacional, Corrientes fue elegida para albergar la primera planta industrial de Mass Timber (madera de ingeniería) de la República Argentina. El proyecto, impulsado por la firma Cambium Build en alianza con el Grupo Insud, se radicará en la localidad de Gobernador Virasoro y marcará un hito histórico en el desarrollo de la construcción sostenible y el agregado de valor en origen.

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El anuncio oficial fue encabezado este lunes en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno por el gobernador Juan Pablo Valdés, quien estuvo acompañado por la ministra de Industria, Mariel Gabur, el intendente de Virasoro, Guillermo de la Cruz, y los directivos de las compañías involucradas.

La nueva infraestructura demandará una inversión superior a los 20 millones de dólares y contará con una superficie cubierta de 4.800 metros cuadrados, destinada a la fabricación de componentes estructurales de gran formato y madera contralaminada (CLT).

Menos huella de carbono y obras un 50% más rápidas

El complejo fabril incorporará tecnología de última generación basada en la industrialización y la digitalización de los procesos. Este sistema transforma la madera sostenible en componentes estructurales de alta precisión, lo que permite proyectar edificios de mayor altura en plazos sustancialmente menores y con una huella de carbono significativamente más baja que los métodos tradicionales que emplean hormigón y acero.

Según precisaron los técnicos del proyecto, la utilización de estos materiales de ingeniería permite optimizar recursos y reducir hasta en un 50% los tiempos de construcción en las obras.

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Durante la presentación, Valdés destacó que las normativas y leyes de Corrientes apuntan a otorgar un marco jurídico sólido que garantice condiciones beneficiosas y previsibilidad a largo plazo para las inversiones. “Es un honor anunciar la primera industria de CLT del país que va a estar instalada en Corrientes. Vamos a trabajar juntos para que toda esta materia prima y mano de obra correntina llegue no solamente al mercado nacional, sino que en poco tiempo hablemos de sacar contenedores de CLT a cualquier parte del mundo”, proyectó el mandatario.

El desembarco ratifica la confianza del Grupo Insud, cuyo director ejecutivo, Manuel Sobrado, ponderó el ecosistema de negocios local: "Nos enamoramos de Corrientes. Cuando un empresario encuentra un clima de inversión favorable, las inversiones se quedan y crecen", señaló, recordando que el holding lleva dos décadas apostando por el turismo, la ganadería y la energía en la provincia.

Las obras ya iniciaron y apuntan a la exportación

Por su parte, el CEO de Cambium Build, Pablo Baldomá Jones, reveló el fuerte interés por la plaza en la provincia al confesar que “Corrientes fue el plan A, el B y el C” antes de definir la localización en Virasoro.

El directivo informó que las obras civiles ya se iniciaron en el terreno y que la estimación de los ingenieros es finalizarlas entre los meses de diciembre y enero próximos. Para la puesta en marcha, la firma ya se encuentra articulando redes con aserraderos locales, profesionales y sectores académicos.

El intendente de Gobernador Virasoro, Guillermo de la Cruz, catalogó la radicación fabril como "la primera gran inversión del centenario de Virasoro". No obstante, el jefe comunal puso el foco sobre los desafíos logísticos que requerirá el proyecto, apuntando a la urgente necesidad de mejoras en la infraestructura vial sobre las rutas nacionales 14, 120 y un tramo de la ruta 12.

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Estas obras resultan indispensables tanto para el ingreso de la maquinaria pesada de producción por vía portuaria como para garantizar el flujo seguro de los camiones hacia los mercados internacionales una vez que se inicien las exportaciones al MERCOSUR.

Finalmente, la ministra Mariel Gabur coincidió en el carácter histórico del anuncio y remarcó que el gran desafío de la provincia a partir de ahora estará centrado en la formación y capacitación de profesionales especializados en recursos forestales para cubrir la demanda de mano de obra calificada que exigirá la planta.