Este domingo, poco después de que los restos del cuerpo de Agostina Vega, de 14 años, fueran encontrados en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de Córdoba capital, los abuelos de la víctima confirmaron que la madre de la joven fue informada sobre el lamentable desenlace.

"Ya hablamos", confirmó Miguel, abuelo de la menor en diálogo con TN, y Elizabeth, su abuela, agregó: "Ya le dimos la noticia. La tuvieron que sedar porque nos preguntaba cosas que no le podíamos decir, hoy no". Actualmente, la madre de Agostina, Melisa Heredia, se encuentra internada en un sanatorio.

Caso Agostina Vega: quiénes son las principales figuras involucradas en la causa

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Quiere saber más información y no se la queremos dar. El equipo de psiquiatras nos dijo que le dijéramos solamente eso", amplió Miguel y luego Elizabeth insistió en que su hija "está muy mal, realmente muy mal" tras haber recibido la dura noticia con acompañamiento profesional.

La madre de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, se encuentra internada y sedada, con un cuadro de deshidratación y complicaciones renales ya que había pasado varios días sin comer ni tomar agua. En este contexto, pasó las últimas horas contenida por familiares y con asistencia médica. "Fue medicada, le dieron un calmante, durmió bien", señalaron.

El padre de la mujer también respondió a quienes la vinculan al crimen y aseveró: "Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver. Ella no está imputada ni investigada. (...) Somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira".

Claudio Barrelier, principal sospechoso.

Miguel también insistió con que la familia de Agostina continuará con las movilizaciones para pedir justicia por la muerte de la menor y expresó: "No nos dejen solos. Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso".

"Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más gente implicada", reveló en diálogo con la prensa sugiriendo que el detenido no habría actuado de manera solitaria a la hora de cometer el crimen según el avance de la causa y la investigación.

Notablemente angustiado, el abuelo de la menor apuntó contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier, y cerró: "Quiero que todos los responsables se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios. Él va a seguir con su vida y yo a mi nieta no la voy a tener más".

AS. / EM