"Nunca pensé que mi hijo pudiera hacer una cosa así", habló la madre del detenido por el asesinato de Agostina Vega

En medio de la conmoción por el crimen de Agostina Vega en Córdoba, la madre de Claudio Barrelier, el principal acusado, rompió el silencio y le pidió perdón a la familia de la adolescente de 14 años. "Estoy destruida. Les pido perdón de corazón, no lo puedo creer", expresó la mujer en diálogo con A24, tras reconocer que nunca imaginó a su hijo cometiendo un hecho semejante. En sintonía, la novia del detenido —en cuya vivienda se habría cometido el asesinato— también se disculpó públicamente y aseguró no haber escuchado nada sospechoso. Actualmente, Barrelier se encuentra alojado en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Bouwer tras reiterados intentos de suicidio.

Por su parte, la abogada del padre de la víctima, Fernanda Alaniz, describió el desgarrador momento del hallazgo del cuerpo en un descampado y el "silencio doloroso" que se vivió en el lugar. La letrada reveló que el padre de Agostina mantenía la esperanza de encontrarla con vida apenas una hora antes de que el ministro de Seguridad provincial le confirmara la peor noticia. De cara al avance de la causa, Alaniz señaló que los resultados de la autopsia serán fundamentales para determinar con precisión la mecánica y el horario de la muerte de la menor.

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