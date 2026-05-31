El peor final para Agostina Vega: sus restos fueron hallados después de una semana

Pocos minutos antes de las 17 de ayer se confirmó el peor desenlace que se podía esperar en la investigación de la búsqueda de Agostina Vega.

Los restos de la menor de 14 años fueron hallados en una casona abandonada, próxima al descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en el sur de la capital provincial.

La adolescente se encontraba desaparecida desde hacía una semana. Por el hecho hay un solo acusado que está detenido y se trata de Claudio Barrelier, un conocido de Melisa Heredia, la mamá de Agostina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El hallazgo fue confirmado por las autoridades y, según pudo saberse, sólo se habrían hallado algunas partes de su cuerpo ya que habría sido desmembrado, de acuerdo a lo que indicaron fuentes de la investigación.

Los restos de la menor se encontraron en una casona abandonada, y estaban dentro de un tacho se pintura de 20 lts y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el acusado sacó el lunes de su casa y trasladó en el Ford K negro hacia el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, que ayer fue rastrillado durante la mañana y tarde. Como se recordará, el auto pertenece a una amiga del acusado y que fuera decomisado y peritado por la Justicia.

Los investigadores llegaron al descampado tras una pista que ubicó a Barrelier en la zona el lunes 25 de mayo. Los investigadores consideran que su situación procesal podría agravarse a medida que avancen las pericias y se incorporen nuevos elementos de prueba.

La data de muerte se ubica entre las 22.30 y primeras horas de la madrugada del domingo, según informó el fiscal Raúl Garzón, en la conferencia de prensa.

En tanto, la mamá de Agostina fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo. Así y todo, también sería investigada en la causa ya que según el padre de la niña, Gabriel Vega, aseguró que “sabía más de lo que contó”, ver aparte.

Apenas se conoció la noticia del hallazgo de los restos de Agostina, el dolor y la bronca se hizo presente en la casa de los familiares de la menor. A medida que se iban a cercado vecinos y familiares de la menor, la bronca se apoderaba de la situación y se expresaba en llantos, aplausos, quema de gomas y hasta el corte de la avenida Circunvalación.

Con el correr de los minutos, la manifestación se dirigió hacia la comisaría en la que no se tomó la denuncia en un primer momento, al tiempo de exigir la renuncia del ministro de Seguridad Quinteros.

La desaparición. Como se recordará, la menor había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, cuando se dirigió a la casa de Barrelier, Juan del Campillo 878. Tras varias horas de no tener noticias de su hija, Melisa intentó realizar la denuncia de su desaparición pero fue desestimada por los efectivos de la comisaría a la cual concurrió la mujer. La denuncia recién fue tomada a las 8.42 horas del domingo 24 de mayo. Luego, y tras una fuerte movilización en redes sociales, familiares y vecinos comenzaron los operativos de búsqueda al punto de activarse el Alerta Sofía el miércoles pasado. En esta dirección, la desaparición de Agostina había motivado también la intervención de distintas áreas de seguridad, en un operativo que se extendió durante varios días hasta el hallazgo de ayer, que puso fin a la incertidumbre.

El caso, que se siguió minuto a minuto, generó gran conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por el avance de la investigación.

Conferencia de prensa. Tal como estaba previsto, pasadas las 19 se llevó a cabo la conferencia de prensa encabezada por el ministro de seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y el fiscal Raúl Garzón.

El encuentro con los periodistas, marcado por un clima de fuerte tensión marcados por los gestos ampulosos y posturales del fiscal, casi como si se tratara de una muestra de poder, se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales 2, de la Ciudad de Córdoba.

El ministro Quinteros no respondió ninguna de las preguntas.

Luego de una introducción a cargo del fiscal de la causa, en la cual dejó en claro los lineamientos de la misma, el fiscal Garzón confirmó que fueron hallados restos humanos los cuales “en un 98% corresponden a Agostina Vega”. “No digo que son en un 100%, porque debo esperar a que las pericias técnicas me lo confirmen, pero lamentablemente debo anunciar esto”, dijo el fiscal Garzón.

Otro de los conceptos que brindó el funcionario judicial fue en relación a la investigación del hecho. En este sentido, Garzón dijo que “encontramos un clavo en un pajar”

En otra parte de la conferencia, el fiscal anticipó un cambio de calificación legal para Barrelier: “estamos frente a un homicidio”, y que se investigarán tanto los entornos familiares y no familiares”. De todas maneras, también anticipó que “se desconoce el móvil del crimen”, pero que “esta tarea (la investigativa) no está terminada.

Uno de los momentos más tensos que se vivieron en la sala ocurrió cuando se le preguntó al fiscal si hacía alguna autocrítica debido a la lentitud en el avance de la causa en los primeros momentos. Ante esta consulta, el fiscal redobló la apuesta, y en una excesiva muestra de arrogancia dijo que “no tenemos ninguna autocrítica que hacernos”. En este sentido, el fiscal llegó a felicitar a los canes que participaron en los rastrillajes y que, según Garzón, lograron hallar los restos de la menor.

Por último, el fiscal señaló que “en la casa se encontraron evidencias de alto valor probatorio”, afirmó el fiscal, en relación a los allanamientos que se hicieron en la casa de Juan del Campillo 878. El lugar en el que se cometió el crimen de Agostina.

Día a día

◆ El sábado 23 de mayo a las 22.30 horas Agostina Vega salió de su casa y nunca más regreso.

◆ Según pudo saberse, se dirigió a la casa de Claudio Barrelier, conocido de la madre. Se vio entrar a la menor a la casa, pero nunca salir.

◆ El lunes 25, se supo que que Barrelier estuvo en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra.

◆ Recién el miércoles se activó el Alerta Sofia.

◆ Hubo allanamientos en la casa de Barreliern dos veces en la semana.

◆ Después de varias horas de rastrillajes en el descampado, los restos de Agostina fueron hallados en una casona abandonada.

El papá de la menor apuntó contra la madre

Gabriel Vega, padre de la menor, rompió el silencio. Para el hombre, la clave de lo que pasó con su hija está en el entorno más cercano de la chica. En este sentido, apuntó sin vueltas contra su expareja y madre de Agostina, Melisa. Sugirió que manejaba información que no entregó a los investigadores. “Si tiene más datos que los diga y se haga cargo”, lanzó en una entrevista con TN. “Si estuvo con gente que no debía, bueno... pero así vamos a encontrar a Agostina. No me la quiero cruzar más porque pensamos muy distinto”, remató para marcar una distancia irreversible.

Su investigación paralela lo llevó a Barrelier, el único sospechoso tras las rejas. “Conseguí el teléfono del tipo, hablé con él y lo grabé. Hay una prueba de todas las cosas que dice y la verdad es que son bastante duras, bastante complicadas”, reveló Vega. Para él, el detenido no se movió solo: “Tiene ayuda, hay cómplices. Hay gente implicada”.

Según su reclamo, su hija nunca debió haber quedado expuesta. “Está lleno de enfermos, pedófilos, gente psicópata”, descargó, sin nombrar directamente a la madre pero apuntándole a su responsabilidad: “Si sabés que te relacionás con este tipo de gente y que tenía todas estas causas, ¿para qué la llevás a esos lugares? ¿Para qué estás con esa gente? Ninguno de nosotros llevaría a su hijo a un lugar así“.