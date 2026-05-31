Durante una movilización para pedir justicia por Agostina Vega se produjeron graves incidente entre la policía y los vecinos

Este sábado 30 de mayo se realizó una movilización masiva en la ciudad de Córdoba pidiendo justicia por Agostina Vega, la joven de 14 años que fue encontrada sin vida tras una semana de búsqueda. Durante la marcha, los vecinos terminaron enfrentándose a la policía.

Parientes, amigos y distintos movimientos sociales realizaron protestas en diferentes puntos de la capital provincial, incluyendo las inmediaciones de la casa de la víctima, en el barrio General Mosconi. Los manifestantes implementaron cortes de tránsito y exigieron respuestas a las autoridades.

Claudio Barrelier

Por el asesinato, hasta ahora, solo hay una persona detenida: Claudio Barrelier, un exnovio de la madre de Agostina, señalado como la última persona que vio con vida a la joven. Los investigadores consideran que fue él quien convocó a la adolescente a su casa con la excusa de darle una sorpresa a su mamá.

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Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

A medida que pasaban las horas, la tensión en la manifestación aumentó, especialmente cuando algunas personas decidieron prender fuego cubiertas para detener el tráfico, lo que provocó la intervención de la policía.

En ese contexto, de acuerdo al testimonio de medios locales recogidos por la Agencia Noticias Argentinas (NA), los agentes usaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes, lo que generó corridas, gritos y tensión. Además, hubo incidentes cerca de dependencias policiales, donde diferentes grupos exigieron justicia.

Familiares de la víctima y vecinos pusieron en duda el trabajo de las autoridades, especialmente por las supuestas demoras a la hora de activar el Alerta Sofía.

La madre de Agostina no sabe todavía que su hija está muerta

Carlos Nayi, el abogado de Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, en declaraciones televisivas dijo que su clienta “todavía no sabe que su hija está muerta". Y confesó que, hasta poco antes de que se encontrara el cuerpo de la adolescente, "había optimismo en la familia”.

Agostina Vega, día por día: la cronología completa de un caso que conmociona al país

Poco antes del hallazgo del cuerpo de la adolescente, Heredia debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Roque de la ciudad de Córdoba por un severo cuadro de deshidratación y quedó internada en terapia intensiva.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vera

Nayi reconoció que, tras la confirmación de la muerte de la joven, comienza una nueva etapa judicial, advirtiendo que “materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal”. Sus palabras hacen referencia a que, hasta el momento, el único imputado es Barrelier.