“No sé cómo decirle a mi hija que la mataron”, el dolor del abuelo de Agostina Vega

El brutal crimen de Agostina Vega continúa generando conmoción en Córdoba y en todo el país. En medio del profundo dolor, Miguel, el abuelo de la adolescente, brindó un desgarrador testimonio y reveló el drama familiar que atraviesan: todavía no saben cómo comunicarle la trágica noticia a la madre de la víctima, quien se encuentra internada.

"Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir", confesó quebrado ante los medios de comunicación desde la puerta de su casa. La mujer pasó la noche contenida por sus seres queridos, bajo asistencia médica y medicada con calmantes para sobrellevar la situación.

Hallaron el cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La sospecha de complicidad en el asesinato de Agostina Vega

Más allá del impacto emocional, Miguel se mostró firme en su reclamo de justicia y lanzó una fuerte advertencia sobre la investigación. Aunque actualmente permanece detenido Claudio Barrelier como el principal sospechoso del homicidio, el abuelo de Agostina aseguró que el acusado no actuó en soledad.

Referentes de izquierda apuntaron contra Milei: "Es plenamente responsable por su negacionismo de la violencia de género"

"Estoy convencido de que hay más gente implicada. El fiscal nos dio indicios de que hay más personas", lanzó de forma contundente. En ese sentido, anticipó que no detendrá sus reclamos públicos: "Voy a seguir con las marchas. No voy a parar hasta que esté el último responsable preso. Quiero que todos se pudran en la cárcel. Lo que le hicieron a mi nieta no tiene perdón de Dios".

Defensa familiar y el apoyo de la comunidad

Por otra parte, Miguel aprovechó el contacto con la prensa para limpiar el nombre de su entorno ante las versiones cruzadas que circularon en las últimas horas en torno al caso. Desmintió categóricamente cualquier vinculación de la madre de la adolescente con el hecho y aclaró su situación legal.

"Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada. Somos una familia unida, somos buena gente, todo el mundo nos conoce. Todo lo que están hablando de ella es mentira", enfatizó con indignación.

Finalmente, el hombre agradeció las masivas muestras de solidaridad que recibió en las últimas horas, detallando que se acercó público de diversos puntos de la provincia e incluso del exterior: "Vino gente de toda Córdoba a darme un abrazo. Me llamaron hasta de Chile para darme apoyo". A pesar de la tragedia, cerró con una frase que demuestra su fortaleza para liderar el pedido de justicia por su nieta: "Estoy quebrado, pero no roto. Me voy a enderezar".

Los seis días de misterio que terminaron con el peor desenlace

La reconstrucción del caso de Agostina Vega, hallada muerta seis días después, expone una trama de contradicciones que acorralan al único detenido, Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima.

Todo comenzó el sábado 24 de mayo cuando la menor, tras compartir la tarde con su familia y el sospechoso, se dirigió por la noche a la casa de este en el barrio Cofico, ingreso que quedó registrado por cámaras de seguridad y que el acusado negó inicialmente.

Ante su ausencia, el domingo 25 su madre lo contactó en la madrugada y recibió versiones dudosas que motivaron la denuncia formal el lunes 26. Tras activarse el Alerta Sofía el miércoles 28, los investigadores allanaron la vivienda de Barrelier y detectaron que el celular de la joven señalaba a su entorno antes de apagarse, mientras la madre recibía mensajes anónimos.

Luego del hallazgo del cuerpo de Agostina, la investigación abre una nueva etapa centrada en determinar la mecánica del asesinato.

El jueves 29, el imputado declaró ante el fiscal Raúl Garzón que la adolescente jamás entró a su hogar, una mentira rechazada por la familia en medio de marchas vecinales que exigían respuestas urgentes.

El giro definitivo de la causa ocurrió entre el viernes 30 y el sábado 31 de mayo, impulsado por las pericias técnicas y las confesiones del principal sospechoso. Presionado por las pruebas, Barrelier modificó su declaración el viernes y admitió que la chica de los videos sí era Agostina, al mismo tiempo que un centenar de efectivos y perros entrenados iniciaban rastrillajes en un descampado del barrio Ferreyra, al sur de la capital provincial, donde se ubicaba el recorrido del imputado.

Finalmente, el sábado por la mañana, tras un nuevo allanamiento en el domicilio del detenido y en coincidencia con las primeras declaraciones públicas de Gabriel Vega —padre de la víctima, quien sembró sospechas sobre el vínculo entre el acusado y la madre de la menor—, la policía halló los restos de la adolescente en Ampliación Ferreyra.

Con el peor desenlace confirmado, la investigación judicial abre una nueva etapa centrada en determinar la mecánica del asesinato, peritar los elementos secuestrados y establecer si existen más personas implicadas en el femicidio.

MEG/ff