El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, volverán a quedar este martes frente al círculo rojo financiero y empresario en el cierre del Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza este martes 2 junio en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Según la agenda oficial, Caputo participará a las 18.05 de una entrevista con Pablo Miedziak, presidente del IAEF, y luego Milei tendrá a su cargo las palabras finales de la ceremonia de cierre, entre las 18.35 y las 19.00.

La expectativa empresaria estará puesta en las definiciones que puedan dejar ambos funcionarios sobre la continuidad del programa económico, la baja de la inflación, el financiamiento productivo, la presión tributaria y las condiciones para destrabar nuevos desembolsos de capital. Como anticipó PERFIL, los CEOs y líderes corporativos llegan al encuentro con reclamos vinculados a competitividad e impuestos, aunque el Gobierno sostiene por ahora una línea de prudencia fiscal: Milei rechaza una intervención directa sobre la competitividad vía importaciones y Caputo no contempla una baja generalizada de impuestos en el corto plazo.

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El congreso, que comienza a las 8 y se extiende durante toda la jornada, tiene como eje el debate sobre el paso del ordenamiento macroeconómico a la dinámica concreta de las empresas. La agenda incluye paneles como “Del contexto macro a la dinámica micro: claves para entender la economía actual”, “Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación”, “Decisiones en tiempo real: la visión empresaria” y “En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs”, con la participación de ejecutivos de Mirgor, OCASA, Visa, Cabrales, Newsan, Grupo Modena, Sidersa y Pampa Energía, entre otros.

También habrá una fuerte impronta política e institucional. La agenda oficial prevé exposiciones de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y gobernadores como Raúl Jalil, de Catamarca, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.

El temario incluye debates sobre consensos mínimos para la estabilidad y la inversión, el rol del Congreso en la transformación argentina y la mirada de las provincias frente al desafío de consolidar el cambio.

La presencia de Milei y Caputo en el cierre le dará al encuentro el tono de un nuevo test ante el establishment económico.

Para el Gobierno, será una oportunidad para defender la sostenibilidad del programa y reforzar la señal de disciplina fiscal.

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Para el sector privado, en cambio, el foco estará en escuchar qué condiciones concretas ofrecerá la administración nacional para pasar de la expectativa financiera a la inversión efectiva en la economía real.

La agenda del encuentro del IAEF en Buenos Aires

1. Programa económico y señales del BCRA

La apertura económica fuerte llegará con la exposición de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central. Será uno de los primeros momentos para leer la visión oficial sobre estabilidad nominal, inflación, reservas, crédito y política monetaria.

2. Geopolítica y nuevo orden global

El temario incorpora la discusión internacional con dos bloques: “La nueva geopolítica: el impacto en Latinoamérica” y “Nuevo Orden Global ¿Qué debemos entender en este nuevo mundo?”, con la participación de Pelayo Castro y Rafael Grossi. El foco estará puesto en cómo el contexto externo condiciona a la región, los flujos de inversión, energía, comercio y financiamiento.

3. Consensos mínimos para estabilidad e inversión

Uno de los ejes políticos y económicos será el panel sobre “Consensos mínimos para la Estabilidad y la Inversión”, con casos de la región. Participarán Azucena Arbeleche, ex ministra de Economía de Uruguay, y Germán Rojas Irigoyen, ex ministro de Hacienda de Paraguay, con la moderación de Pablo Wende.

4. Visión empresaria y decisiones en tiempo real

El sector privado tendrá un lugar central en el panel “Decisiones en tiempo real: la visión empresaria”, con ejecutivos como Martín Cabrales, Luis Galli y Cristiano Rattazzi. Allí se espera que aparezcan las preocupaciones de las compañías sobre costos, demanda, competitividad, importaciones, financiamiento y previsibilidad regulatoria.

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5. CEOs: lo que se discute en la mesa chica

Otro tramo clave será “En la mesa chica: lo que realmente piensan los CEOs”, con José Luis Alonso, de Mirgor; Santiago Castro Piccolo, de OCASA; y Gabriela Renaudo, de Visa Argentina y Región Cono Sur. Este panel apunta a reflejar la mirada ejecutiva sobre consumo, inversión, márgenes, tecnología, logística y expectativas para la segunda parte del año.

6. De la macro a la micro

El panel “Del contexto macro a la dinámica micro: claves para entender la economía actual” reunirá a Miguel Kiguel y Fernando Marengo. El objetivo será traducir el escenario macro —inflación, tipo de cambio, actividad, tasas y expectativas— al impacto concreto sobre empresas, consumidores y decisiones de inversión.

7. Financiamiento e inversión

La agenda incluye un bloque específico sobre “Financiamiento e inversión. De las expectativas a la instrumentación”, con Marcelo Iribarne, CFO de Sidersa, y Adolfo Zuberbühler, CFO de Pampa Energía. Será uno de los paneles más vinculados con el interrogante central del encuentro: cómo pasar del interés inversor a proyectos concretos.

8. Política, Congreso y gobernadores

La dimensión política aparecerá en tres bloques: senadoras nacionales debatirán sobre acuerdos para el crecimiento; Martín Menem expondrá sobre el rol del Congreso en la transformación argentina; y los gobernadores Raúl Jalil y Alberto Weretilneck participarán del panel sobre cómo consolidar el cambio desde las provincias.

9. Caputo ante el círculo financiero

A las 18.05 está prevista la entrevista a Luis Caputo, a cargo de Pablo Miedziak, presidente del IAEF. El mercado y los empresarios estarán atentos a definiciones sobre impuestos, competitividad, crédito, reservas, inflación, actividad y el margen fiscal del Gobierno para habilitar nuevas medidas.

10. Milei y el cierre político del encuentro

El cierre quedará en manos de Javier Milei, entre las 18.35 y las 19.00. Su mensaje será leído como una señal directa al empresariado: si el Gobierno ratifica la prioridad del equilibrio fiscal y la desregulación como motores de la inversión, o si suma nuevas definiciones para responder a los reclamos del sector privado.

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