Presión impositiva: “Hoy tenemos 155 impuestos, es algo inviable para un país”

El CEO de Insiders Finance, Pablo Lazzati, habló con Canal E y analizó el impacto del tercer desembolso del Fondo Monetario Internacional, la acumulación de reservas, el riesgo país y las restricciones cambiarias que todavía afectan a las empresas.

Pablo Lazzati explicó que, “el Fondo lo que está pidiendo, lo que siempre pidió, acumulación de reservas”. En ese sentido, remarcó que, “desde el primero de enero de este año hasta el día de ayer fueron comprando dólares todos los días, todos los días hábiles del año, salvo un solo día”.

El Gobierno está cerca de alcanzar su meta de reservas

Según detalló, la meta oficial es alcanzar compras por USD 10.000 millones durante el año. “El Gobierno tenía como objetivo o tiene como objetivo llegar a una compra de 10.000 millones de dólares, ya está en 9.300 millones en valores de ayer”, afirmó.

Lazzati destacó que otra de las exigencias del organismo internacional es mantener el equilibrio fiscal. “El superávit y la reducción del déficit o eliminación del déficit lo dice desde el día cero”, aseguró. Incluso señaló que, “el Gobierno está en línea con eso y fue el impulsor de la baja de gastos”.

La inviabilidad de la carga tributaria en Argentina

Además, planteó que el FMI busca una reforma estructural del sistema impositivo argentino. “Hoy nosotros tenemos 155 impuestos, entre impuestos nacionales, provinciales, tasas y demás. Es algo inviable para un país”, sostuvo. En esa línea, criticó especialmente Ingresos Brutos: “Ingresos brutos es un impuesto que no existe en ningún otro país y altera toda la cadena de producción”.

El entrevistado también explicó que el ingreso de dólares no depende solamente de la cosecha récord, sino del financiamiento privado. “Se emitieron más de 10.000 millones” en obligaciones negociables, indicó, y agregó que esos fondos “ingresan a la Argentina”.

Respecto a las restricciones cambiarias para empresas, aseguró que el cepo sigue siendo una barrera para las inversiones. “Un inversor extranjero o un inversor local que quiere invertir en Argentina, las condiciones, yo pongo plata en Argentina para obtener un rendimiento”, señaló.