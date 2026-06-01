Bullrich se distancia del Gobierno: no apoyará en el Senado el retiro del pliego de la jueza Michelli

En este caso también la senadora por la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, parece dispuesta a mostrarse a una distancia considerable del Gobierno Nacional. A través de un largo posteo en su cuenta de la red social X, este lunes dejó en claro que no apoyará las intenciones del presidente Javier Milei y de su hermana Karina quienes pretenden que el pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza del Tribunal Criminal Federal número 3 de La Plata, sea impugnado. La principal razón es su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, quien participó de varias investigaciones del medio de comunicación en el que trabaja, en las que se denunciaron hechos de corrupción dentro del oficialismo.

Bullrich señaló en su posteo que “hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”,

"Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio", explicó después la legisladora, quien encabeza el bloque libertario en la Cámara Alta. La ex ministra de Seguridad de la Nación formalizó su pase a La Libertad Avanza luego de llegar a un puesto en el Gabinete a través del PRO pero en los últimos tiempos viene marcando sus diferencias con Milei y con el resto de los ministros sobre todo después de que se conocieran las denuncias sobre supuesto enriquecimiento ilícito en las que está involucrado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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"Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión. En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece. El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio", escribió Bullrich para dejar explicitada su visión sobre la situación.

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