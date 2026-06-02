Bullrich se volvió a plantar ante la Casa Rosada y abre un nuevo frente de conflicto en el oficialismo

Patricia Bullrich volvió a abrir una nueva grieta en el oficialismo. La interna con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es indisimulable y promete no tener retorno, tal como sucede entre la "hermanísima" y otros vértices del Gobierno.

La larga lista de desplantes, amagues, corrimientos y desautorizaciones que Patricia Bullrich y Karina Milei se propinaron en las últimas semanas volvió a poner las tensiones dentro de La Libertad Avanza en el centro de la escena.

Cerca de Bullrich se vieron forzados en las últimas horas a desmentir versiones que indicaban que la senadora había puesto a disposición del presidente Javier Milei su renuncia como jefa de bloque, algo que el mandatario habría rechazado. Tan solo un nuevo episodio de una disputa que crece.

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Bullrich mira encuestas. Sabe que es una de las dirigentes con mejor imagen del espacio y también que el Gobierno sufrió un importante desgaste político en los últimos meses, aunque en la Casa Rosada consideran que la caída se estabilizó. "Lo peor ya pasó", aseguraron días atrás fuentes oficiales.

Por eso, la senadora eleva el perfil, marca agenda propia y multiplica los gestos de autonomía política.

En la Casa Rosada ensayaron un intento de bajar la tensión. "Son miradas que no comprometen el rumbo ni la eficacia de la gestión", explicó una fuente con acceso al Presidente. "Es natural que existan diferentes visiones sobre distintos temas", agregaron.

Sin embargo, los hechos muestran una distancia cada vez mayor. A diferencia de otras figuras políticas del oficialismo, Bullrich conserva estructura, experiencia y votos propios. La senadora lo sabe y juega en consecuencia. Coquetea con una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, aunque quienes la rodean aseguran que piensa en objetivos mayores hacia 2027.

Este lunes por la tarde, Bullrich se comunicó con Milei para transmitirle su desacuerdo con el retiro del pliego de la jueza Verónica Michelli, cuestionada por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

"La política tiene valores", resumieron desde el entorno de la legisladora, marcando una diferencia con la decisión impulsada desde el entorno presidencial. Otros senadores aliados también expresaron reparos, entre ellos la santafesina Carolina Losada.

Como sea, Bullrich volvió a marcar una línea propia: "Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal", sostuvo públicamente.

Además, mantiene una intensa actividad política. Este martes participó en Mendoza de un evento organizado por la Boston University y el Center for Cybercrime Investigation & Cybersecurity.

El lunes por la noche había estado en Pilar junto al senador provincial Diego Valenzuela, donde compartió una cena con dirigentes locales y más de 60 empresarios y comerciantes de la zona norte. Seguridad, orden público, presión tributaria y reformas económicas fueron algunos de los temas centrales del encuentro.

Mientras tanto, Bullrich se prepara para la agenda legislativa del Senado. La próxima sesión, aún sin convocatoria formal, tendrá entre sus puntos principales el tratamiento de pliegos judiciales, la aprobación de un proyecto para cancelar deudas con holdouts por US$ 171 millones y la discusión de la Ley de Propiedad Privada.