Encuesta: las fórmulas presidenciales que mejor representan al oficialismo y al peronismo rumbo a 2027

Una encuesta nacional de DC Consultores realizada entre el 24 y el 27 de mayo exploró posibles escenarios electorales para 2027 y consultó a los ciudadanos sobre cuáles serían las fórmulas más representativas tanto para la continuidad del actual gobierno como para el espacio peronista. El estudio también indagó cuáles serán los factores más determinantes al momento de votar dentro de dos años.

Al consultar cuál sería la mejor fórmula para representar la continuidad del actual gobierno nacional, la opción integrada por Javier Milei y Patricia Bullrich obtuvo una amplia ventaja. El 59,3% de los encuestados eligió la fórmula Milei-Bullrich, ubicándola muy por encima de las otras alternativas evaluadas. En segundo lugar apareció una eventual fórmula compuesta por Javier Milei y Sandra Pettovello, que reunió el 28,1% de las preferencias. Mucho más atrás quedó la alternativa Javier Milei-Martín Menem, con apenas el 12,6%.

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Los números muestran que Bullrich concentra la mayor capacidad de representación dentro del electorado que imagina una continuidad del actual rumbo político y económico impulsado por La Libertad Avanza.



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Villarruel-Jaldo: la fórmula más elegida para representar al peronismo

En el universo opositor, la encuesta evaluó distintas fórmulas vinculadas al peronismo y espacios afines. La combinación integrada por Victoria Villarruel-Osvaldo Jaldo con el 40,5 % fue la más elegida. Seguida por Axel Kicillof- Natalia de la Sota con el 24,8 %; luego Axel Kicillof- Myriam Bregman 22,9 %; Dante Guebel-Sergio Massa 6,1 % y cierran Sergio Uñac-Victoria Tolosa Paz con el 5,7 por ciento.

El desarrollo económico aparece como la principal clave para la elección de 2027

La encuesta también indagó qué aspecto tendrá mayor peso en la decisión de voto presidencial de 2027. La principal respuesta fue el desarrollo económico y la generación de condiciones para el crecimiento, opción que alcanzó el 46,4% de las menciones. En segundo lugar apareció la consolidación de la economía y de las variables macroeconómicas, con el 25,1%. Más atrás se ubicaron el rol del Estado como herramienta de contención social, con el 19%, y la ausencia de alternativas políticas competitivas, con el 9,5%.

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El dato resulta relevante porque muestra que los votantes parecen priorizar cada vez más la posibilidad de crecimiento y generación de oportunidades por encima de las discusiones estrictamente vinculadas a la estabilización macroeconómica. En conjunto, los dos factores económicos concentran el 71,5% de las respuestas, lo que confirma que la evolución de la economía seguirá siendo el eje central de la disputa electoral hacia 2027.

La encuesta fue realizada entre el 24 y 27 de mayo dde 2026 sobre 1980 casos a través de dispositivos móviles

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