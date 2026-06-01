Lejos de considerar al asesino de Agostina Vega, Claudio Esteban Barrelier, como un hecho aislado, el ex diputado nacional Rodrigo de Loredo afirmó que el criminal "no es un cisne negro", sino el "resultado de un sistema" que creció bajo el amparo estatal. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), Rodrigo De Loredo disparó contra el gobernador Martín Llaryora y el intendente Daniel Passerini, sosteniendo que el agresor "fue designado por barrabrava para que haga tareas de barrabrava".

Rodrigo de Loredo es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y político ligado a la Unión Cívica Radical. Fue diputado nacional por la provincia de Córdoba y presidente del bloque parlamentario de la UCR en la Cámara de Diputados entre los años 2021 y 2025. Tras decidir no buscar la reelección legislativa en 2025, concretó su regreso formal a la actividad privada en el ámbito del derecho. Se incorporó como consejero legal estratégico del estudio Saravia Frías, donde aporta su experiencia regulatoria en proyectos de inversión y asesoramiento institucional. Se desempeñó como presidente de la empresa estatal de telecomunicaciones ARSAT entre 2015 y 2018; además de haber sido concejal de la ciudad de Córdoba entre 2019 y 2021, y legislador provincial entre 2011 y 2015.

La actualidad hizo que ARSAT vuelva a ser tema, pero primero quiero hablar de cómo se ve la política desde Córdoba: las tensiones entre el electorado más antikirchnerista de la Argentina; el primer acercamiento del peronismo cordobés a La Libertad Avanza, su alejamiento; la desconfianza que tiene Luis Juez respecto de Macri y sus decisiones electorales en Córdoba; su propia carrera; el Partido Radical en su conjunto es una especie de diáspora; háganos una síntesis de todos estos temas e interlíguelos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hoy me resulta difícil alejarme de un tema que nos ha consternado y nos consterna a todos los cordobeses, que es el trágico episodio del asesinato de una niña: la niña Agostina Vega. Sobre el cual estamos ocupados, porque hemos pedido los correspondientes jurados de enjuiciamiento, los fiscales que intervinieron, particularmente un fiscal anterior, Rodríguez, que deja en libertad a este criminal que había sido ya denunciado porque una mujer logra escaparse desnuda de su propia casa. Esa causa no está clara, por qué se lo vuelve a dejar en libertad. Se trata, después de 20 días de este tipo, el municipio le siguió pagando el sueldo y volvió a laburar a la municipalidad como si hubiese tenido una gripe.

Permitime hacer un aporte, porque no cultivo estos roles de dirigentes políticos que se ponen en investigadores privados, o que se ponen a sustituir el trabajo de fiscales y de jueces, y siempre me encuentro en el dilema de hasta dónde la responsabilidad y la moderación, y hasta dónde el silencio de un dirigente político es incorrecto.

El aporte que me toca hacer a mí como un conductor de la oposición al peronismo en Córdoba es abrir estas causas de investigación sobre el proceder de los fiscales; es pedir la expulsión de uno de los más importantes dirigentes del peronismo, muy conocido en Córdoba por ser un abogado. Él se autodenomina "el abogado del diablo", esa era la promoción de su estudio jurídico, y que es el que recomendó a Claudio Barrelier, que es el asesino de Agostina, lo defendió en esa primera instancia y lo defendió durante todo este tema.

Los abuelos de Agostina Vega tras ser recibidos por Llaryora: "Quinteros nos pidió disculpas"

El aporte que a mí me gusta hacer sobre este tema para el futuro, es que Esteban Barrelier, no es un cisne negro. Esteban Barrelier es resultado de un sistema que contesta esta pregunta: el peronismo designa centenas de personas en los Estados, particularmente en la ciudad de Córdoba. De 14.000 personas que cobraban un cheque de la municipalidad desde que asumió el peronismo, de 14.000 pasaron a 29.000, y la pregunta es esta: ¿designan cientos de personas y entre ellos se les cuela un criminal, o designan criminales porque se sirven de parte de los servicios que esas organizaciones criminales ofrecen? Te doy la respuesta: Esteban Barrelier fue designado por barrabrava para que haga tareas de barrabrava; fue designado por Llaryora en conocimiento de sus antecedentes penales; fue ascendido por Passerini hace un mes, sin ningún tipo de carrera administrativa, sino simplemente por cumplir esa tarea.

Estamos hablando de la profundidad y del grado del deterioro de estos temas; no podemos hablar de lo que le pasa a la Argentina con sus organizaciones mafiosas, con la SIDE, con la justicia... Cuando me dicen "eso pasa hace mucho tiempo", estamos hablando de la profundidad del problema. Acá las barras bravas en Córdoba tienen pleno empleo: se las contrata para que arreen gente, para que llenen actos, para que se ofrezcan de custodios, para que instrumenten campañas de miedo, reparten becas, planes, y los van a dejar de repartir si el ciudadano no hace tal o cual cosa; son los que autorizan o no si una persona humilde puede tirar un tablón y ofrecer unas pilchas.

¿Y con qué se les paga? ¿Se les paga con contratos en el Estado? La pregunta es: ¿se les paga con favores judiciales?, ¿se les paga con anticipar un allanamiento?, ¿se les paga con interceder para que, si hay una duda de una libertad condicional o no, se le otorgue? ¿Yo qué tengo que pensar? ¿Que este Ricardo Moreno, concejal peronista, organizador de las 62 organizaciones gremiales del peronismo en Córdoba, logra que esta persona esté en libertad por su gran defensa técnica o por tráfico de influencias? Me veo en la obligación de denunciar un sistema que está desmadrado.

No estoy acusando a que la dirigencia del peronismo va en sociedad con todos los episodios criminalísticos que hacen estos barras; les contrata parte de sus servicios y después pagamos las consecuencias. Entonces, con ese dato de coyuntura, de alguna manera te ilustro lo que para mí es un proceso de degradación. Siempre hay episodios a mejorar en las políticas, en los Estados, pero que en su continuidad se ha degradado muchísimo.

A mí me asombra la Córdoba que tengo hoy. Me asombra porque tenés toda la cúpula policial presa, porque desde las jefaturas policiales organizaban el delito; tenés toda la jefatura de los servicios penitenciarios presos, porque desde las cárceles organizaban el delito; vos conocerás la policía caminera de Córdoba, sus jefes están presos porque desde ahí organizaban el delito. Hay un proceso de decadencia resultado de la continuidad sistemática de una expresión política que ya de por sí tiene determinados atributos y va por 30 años en Córdoba.

Estoy trabajando por ofrecerles una alternativa a los cordobeses, tratando de que estemos juntos todo el sector del no peronismo. No soy lo mismo que La Libertad Avanza, yo no soy lo mismo que Luis Juez. En las prioridades voy a tratar de que estén juntos para que se corte un proceso que ya es muy deteriorante para el cordobés y haya una alternativa. He anticipado que quiero ser gobernador de Córdoba. No es una cuestión de egos ni de personalismo, tenemos nuestros argumentos. Ya la vez pasada, yo creo que le hubiese ganado la elección a Llaryora, pero una persona con la que tengo un afecto y un respeto, que es Luis Juez, sabía que no iba a ceder su pretensión, entonces la cedí yo. Ahora anhelo que haya una razonabilidad y que podamos estar juntos.

ARSAT, una empresa estratégica abandonada

Lo escuché a Juez que tiene su preocupación de si el gobierno de Javier Milei empieza a tejer de alguna manera conveniencias con los gobiernos de distrito. Tengo una relación personal de afecto con Mauricio Macri y, con las diferencias que uno pueda haber tenido, creo que fue un buen presidente para la Argentina en un contexto complejo. Y el propio Mauricio Macri, cuando se tuvo que jugar la gobernación de Córdoba, no jugó a fondo y de alguna manera se desbarataron las posibilidades con el gobierno de Schiaretti. Esas son cosas que pueden llegar a suceder. Yo me voy a concentrar desde lo político para que eso no suceda.

Pero lo que a mí más me ocupa, que es hablarle a los cordobeses de problemas reales, voy tratando de, con tiempo y desde el sector privado como estoy ahora, porque me negué a integrar la lista de La Libertad, de la cual se me ofreció participar, un gobierno al que he ayudado un montón porque creo que su norte económico es acertado, pero que tengo muchas diferencias, voy a tratar en este período de hablar de los problemas reales.

¿Una PASO contra el peronismo de Córdoba en la que vos compitas con Juez, con el candidato de La Libertad Avanza a gobernador, y aspirar a ganar esas PASO o esas internas?

Les ofrecí ese método, que es una primaria. Ahora hay una cuestión semántica con los términos, parece que tienen mala fama las PASO. Para mí las PASO no fueron una mala herramienta; creo que son perfectibles, pero lograron en parte sacar ese oscurantismo hegemónico de partidos políticos, que yo los defiendo, pero que se habían convertido en el gremio de camioneros, entonces le he ofrecido una primaria. Creo que el principal enemigo que tiene el peronismo de Córdoba es la primaria.

Esas discusiones de la política son ensimismadas y son como métodos para resolver los problemas políticos. La gente dirá: "No me traigas a mí tu problema". Yo no soy dueño de la verdad, pero esta idea es una idea que conversa con una preocupación de una mayoría de la sociedad cordobesa, porque es lo que a mí me pasa, yo salgo a la calle y me dicen: "No se peleen, estén juntos". Eso me da la pauta de que, si uno organiza un proceso de estas características, sería de una participación masiva de Córdoba, porque está interesada en esto.

Ya el cordobés está como avivado de que muchas veces el peronismo ganó, en una provincia que no tiene balotaje, por la partición de la oposición. Entonces, si nosotros hiciéramos una primaria austera, participaría masivamente la gente y el principal adversario que tendría el peronismo sería ese método, porque cualquiera que gane, La Libertad, Juez o De Loredo, le gana al peronismo si nos mantenemos unidos.

Lo que vos describías de este horrible caso policial, y la situación de múltiples miembros importantes de la policía cordobesa con procesos... ¿Puede ser, en el primer caso, algo similar a un punto de quiebre como fue el caso de María Soledad en Catamarca? Y respecto a la cantidad de directivos policiales exonerados o procesados, ¿hay algo de "santafeización" en Córdoba, cuando Córdoba mostraba con orgullo la diferencia con Santa Fe? Fundamentalmente Catamarca, el caso de María Soledad Morales; y en el caso de Santa Fe, a la enorme cantidad de funcionarios policiales que estaban en contubernio con el delito.

El caso María Soledad Morales tuvo su involucramiento muy directo de principales funcionarios políticos del poder en ese momento. Yo acá lo que estoy señalando es un sistema de contratación de barrabrabas para que hagan tareas...

Mi pregunta es si simbólicamente vos creés que puede tener efecto electoral como lo tuvo.

Saco lo electoral. Yo no sé qué nos pasa a los cordobeses que vamos mansamente aceptando episodios muy delicados institucionalmente. Y hay muchos ejemplos que los sigo poniendo. Yo frecuentaba todos los programas de Buenos Aires con el caso Loan, que tuvo en vilo a todo el país. Acá se sucede un caso primo hermano: Lian, es al día de hoy que no ha aparecido.

Además te puedo agregar más: un exministro de seguridad condenado o acusado por violación, un exjefe de bomberos condenado por violación... Hemos tenido el episodio criminalístico pediátrico más relevante de la historia sudamericana de los últimos 50 años en el Materno Neonatal con el asesinato de muchos recién nacidos bebés. Siempre se operó con fiscales parecidos y aparece un abogado del foro local en defensa de los familiares.

No sé si soy yo el que va a hacer las comparaciones; cada caso tendrá su particularidad, pero el deterioro institucional, la colonización del Poder Judicial por parte de la política en una provincia que es la provincia que fue señera en muchos años por el prestigio de su Poder Judicial; fue la primera provincia que modernizó la fiscalía para que acusen, fue la primera provincia que instauró concursos para designación de su personal, y el retroceso es espantoso.

Quién es el exfuncionario al que le secuestraron 2,4 millones de dólares, droga y monedas de varios países

Acá en la ciudad de Buenos Aires estamos conmovidos con que un presidente de ARSAT estaba comprometido en un desfalco a la propia empresa con el robo de material sensible. Vos fuiste presidente de ARSAT en los primeros años del gobierno de Macri, hace 10 años. El caso no es tu sucesor directo, me estoy refiriendo a Facundo Leal, que fue presidente de ARSAT en la última etapa del presidente Alberto Fernández. Siempre ARSAT nos asocia al valor estratégico que tiene la comunicación, el control de la comunicación, y siempre aparecen oscuridades con los servicios. Me gustaría que nos contaras tu propia impresión sobre el caso de Facundo Leal y este robo de material sensible de ARSAT.

Sobre el caso de Facundo Leal, que debe tener sus aristas, yo no lo conozco particularmente, pero hay un dato que es insoslayable. Veo que es una persona que condujo los destinos de ese emprendimiento. La empresa, ya con los gobiernos o de Néstor o de Cristina, que después recuperó ese protagonismo con Alberto y que después continuó con roles de relevancia en el gobierno de Javier Milei, en el único período donde esa persona no estuvo contratada en la empresa fue en el período que me tocó a mí administrarla.

La segunda es una definición conceptual. Vos sabés que muchas veces, por mi pasión por las ideas entro en las discusiones de esta Argentina pendular con sus empresas estatales, que vamos de la privatización a la estatización total. Hay formatos que a mí me seducen, que son las mixturas, entendiendo que los managements privados tienen el perfil comercial y técnico que una empresa por sí tiene que tener, pero puede haber acciones estratégicas. ¿Pero a qué voy con el tema? Entro en una discusión en un campo de las ideas y de la gestión, pero advierto que las empresas del Estado muchísimas veces, como se rigen por regímenes legales de contrataciones mucho más lábiles que la administración central, terminan siendo cajas oscuras y agencias de contratación de lo público. Entonces, esa es mi experiencia.

He pasado por una de las empresas que más me apasionó conducir, que me entristeció su futuro, que no sé si tendré la energía que tuve dos años y medio por mi edad y por mi pasión en el tema cuando me tocó conducir un tema tan apasionante como el mundo de las comunicaciones y la conectividad. Parte de mi experiencia es cómo se usan esas empresas como agentes de compras para cualquier cosa, lo difícil que es controlarlas, cómo terminan dependiendo de la bonhomía o de la idealidad o de la honorabilidad de la persona que las conduce. Yo no creo en eso. Hay buenas, malas, hay de todos los colores, pero creo más en los diseños institucionales. Entonces, cuando uno analiza empresas públicas: a veces solamente nos circunscribimos a analizar las perspectivas conceptuales.

RM