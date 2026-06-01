Los abuelos de Agostina Vega tras ser recibidos por Llaryora: "Quinteros nos pidió disculpas"

Los abuelos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, fueron recibidos el domingo por el gobernador Martín Llaryora.

“Se comprometió el señor gobernador a poner todos los recursos humanos y tecnológicos para si hay más implicados descubrirlos y que cumplan la condena que tenga que cumplir”, explicó a los medios Miguel, abuelo de Agostina.

Femicidio de Agostina Vega: la abogada del padre afirmó que Gabriel está “quebrado”

Qué dijeron los abuelos de Agostina Vega

“Estamos conformes, un poco más tranquilos. El señor Quinteros nos explicó, nos habló muy bien. Nos pidió disculpas por no estar con nosotros”, agregó en declaraciones difundidas por Mitre Córdoba.

“Nos explicó por qué, las causas, pero que él siempre estuvo detrás”, precisó la abuela de Agostina Vega.

“Lo único que le pedimos al gobernador que esto siga, que no paren, que sigan hasta encontrar a la última persona que le sigo algo a mi nieta”, remarcó la mujer.

Del encuentro participaron además del gobernador Llaryora, el ministro de Seguridad provincial Juan Pablo Quinteros, y el de Justicia, Julián López.

Ricardo Moreno habló de Claudio Barrelier y el crimen de Agostina: "Metí 500 en la Muni, uno se echó un moco"

Por qué Quinteros no estuvo con la familia de Agostina

"Nosotros ayer nos juntamos con los abuelos maternos de Agostina. Nos pudimos mirar a los ojos. Esta persona fue muy crítica hacia mi persona respecto a la presencia en el lugar", contó Quinteros.

"Yo lo pude mirar a los ojos. Explicarle qué es lo que hicimos desde el minuto cero, cómo trabajamos, darle algunos detalles", añadió el funcionario provincial en diálogo con Jorge "Petete" Martínez.

"Las primeras horas, yo lo que le planteé es que el fiscal me había pedido personalmente que seamos muy cautos en la investigación porque si bien él iba en una línea investigativa, él creía que podría derivar en otras hipótesis. Y consideró claramente que en este caso el silencio era absolutamente importante para no entorpecer las cuestiones de la causa", detalló Quinteros.